Лула да Сілва переміг Болсонару на виборах президента Бразилії

Лула да Сілва / © Associated Press

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Чинний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг сенатора Флавіу Болсонару у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані виборчих органів Бразилії.

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За результатами підрахунку майже 99% голосів, 80-річний Лула да Сілва отримав 51,75% підтримки виборців. Його 45-річний опонент Флавіу Болсонару набрав 48,25%.

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На початку жовтня Лула да Сілва з невеликим відривом програв перший тур виборів Флавіу Болсонару. Однак у другому турі чинному президенту вдалося змінити перебіг боротьби та забезпечити собі перемогу.

Раніше повідомлялося, що колишній президент Сербії Александр Вучич заявив, що причиною поразки його політичної сили на виборах стала нібито організована Заходом революція.

Ми раніше інформували, що французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яку називають однією з головних претенденток на перемогу на президентських виборах наступного року, офіційно оголосила про початок своєї кампанії.

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