Зрада или нет?: политолог объяснил, зачем Макрон звонил Путину

Макрон и Путин / © Associated Press

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Разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным носил скорее имиджевый характер и вряд ли приведет к каким-то глобальным сдвигам в переговорном процессе.

Такое мнение высказал известный украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии «РБК-Украина».

Эксперт объяснил, что в этом телефонном разговоре нет ничего нового или удивительного. Ведь в прошлом году схожие попытки достучаться до Путина предпринимал бывший канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Это был явный фальстарт на тот момент. И ничего хорошего это Шольцу не принесло и никоим образом это не повлияло на мирный процесс или начало мирных переговоров. Потому что Путин не воспринимает Шольца. И тут уже действительно то, чего не понял Макрон», — заявил политолог.

По мнению Фесенко, диктатор традиционно игнорирует западных политиков, среди которых воспринимает только Дональда Трампа.

По его словам, Макрон «почувствовал паузу» в мирном процессе и решил создать информационный повод, чтобы показать себя не только партнером Украины, но и политиком, готовым к дипломатии.

В то же время Фесенко уверен, что не стоит говорить о «зраде» Киева со стороны Франции.

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Главная цель Макрона

Фесенко считает, что для президента Франции в этом разговоре в приоритете была тема Ближнего Востока. Главный итог звонка — очередное подтверждение нежелания Путина идти на компромисс, заметил политолог.

По мнению эксперта, Макрону важно оставаться «активным европейским игроком», способным вести диалог и с Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским, и с Путиным. Фесенко напомнил, что президентская каденция Макрона во Франции подходит к концу, а его политическая карьера может продолжиться на международной арене.

Напомним, что сегодня, 1 июля, президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Путин впервые с 2022 года провели телефонный разговор.

В СМИ появилась информация, что после телефонного разговора с диктатором Путиным Эммануэль Макрон связался с Владимиром Зеленским.

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