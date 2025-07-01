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Зрада или нет?: политолог объяснил, зачем Макрон звонил Путину
Политолог Фесенко объяснил, какова цель звонка Макрона в Путин.
Разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным носил скорее имиджевый характер и вряд ли приведет к каким-то глобальным сдвигам в переговорном процессе.
Такое мнение высказал известный украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии «РБК-Украина».
Эксперт объяснил, что в этом телефонном разговоре нет ничего нового или удивительного. Ведь в прошлом году схожие попытки достучаться до Путина предпринимал бывший канцлер Германии Олаф Шольц.
«Это был явный фальстарт на тот момент. И ничего хорошего это Шольцу не принесло и никоим образом это не повлияло на мирный процесс или начало мирных переговоров. Потому что Путин не воспринимает Шольца. И тут уже действительно то, чего не понял Макрон», — заявил политолог.
По мнению Фесенко, диктатор традиционно игнорирует западных политиков, среди которых воспринимает только Дональда Трампа.
По его словам, Макрон «почувствовал паузу» в мирном процессе и решил создать информационный повод, чтобы показать себя не только партнером Украины, но и политиком, готовым к дипломатии.
В то же время Фесенко уверен, что не стоит говорить о «зраде» Киева со стороны Франции.
Главная цель Макрона
Фесенко считает, что для президента Франции в этом разговоре в приоритете была тема Ближнего Востока. Главный итог звонка — очередное подтверждение нежелания Путина идти на компромисс, заметил политолог.
По мнению эксперта, Макрону важно оставаться «активным европейским игроком», способным вести диалог и с Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским, и с Путиным. Фесенко напомнил, что президентская каденция Макрона во Франции подходит к концу, а его политическая карьера может продолжиться на международной арене.
Напомним, что сегодня, 1 июля, президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Путин впервые с 2022 года провели телефонный разговор.
В СМИ появилась информация, что после телефонного разговора с диктатором Путиным Эммануэль Макрон связался с Владимиром Зеленским.