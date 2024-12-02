Зачем Шольц звонил Путину: всплыли детали от самого канцлера

По словам канцлера, он с Путиным обменялись взглядами по дальнейшему развитию войны в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, зачем звонил по телефону кремлевскому руководителю Владимиру Путину. По словам немецкого политика, он обменялся взглядами по дальнейшему развитию войны в Украине с диктатором РФ.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в Киеве сегодня, 2 декабря.

15 ноября впервые за 2,5 года Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину. 2 декабря в Киеве политик отметил, что, по его мнению, с диктатором нужно говорить твердо.

"С четкой позицией, четким языком и четкими фактами о том, что мы сделаем", – сказал Шольц.

В разговоре с главой Кремля канцлер утверждал, что Украина имеет право быть суверенным государством и членом ЕС. Россия же должна прекратить войну и вывести свои войска. В то же время, позиция диктатора отличается от той, которую выразил Шольц. Несмотря на это, он считает, что этот диалог был нужен для того, чтобы четко выразить свое видение ситуации.

Шольц припомнил длительный разговор с Путиным в Москве еще до полномасштабного вторжения. И тогда у них были разногласия по многим вопросам.

"Как я понимаю, начать эту войну решили еще за два года до начала, но после этого – на это направленно работали", – сказал канцлер.

Шольц в очередной раз заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. И добавил, что Берлин "стоит на позиции, что не может быть никаких решений об Украине без украинцев".

Напомним, ранее западные издания сообщили о планах разговора Шольца с Путиным и замечали, что она состоялась по инициативе немецкого канцлера. Это оказался первый разговор политиков за последние годы. До этого канцлер ФРГ и Владимир Путин общались в декабре 2022 года.

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