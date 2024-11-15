В Германии подтвердили разговор Шольца с Путиным: появились подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это подтвердили в правительстве ФРГ.

В пятницу, 15 ноября, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Информацию об этом подтвердил спикер федерального правительства Штеффен Хебештрайт.

Отмечается, что во время разговора канцлер "осудил захватническую войну России против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска".

Кроме того, Шольц призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и длительного мира и отметил непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется.

"Канцлер перед этим поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону и сделает это после разговора с президентом России", — добавили в правительстве ФРГ.

Напомним, что ранее издание Bloomberg сообщило о планах телефонного разговора Шольца с Путиным по инициативе немецкого канцлера.

Это первый разговор политиков за последние почти два года. Ранее канцлер ФРГ и президент России общались в декабре 2022 года. Тогда Шольц призвал Путина к выводу войск из Украины.

Читайте также: