В Германии подтвердили разговор Шольца с Путиным: появились подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это подтвердили в правительстве ФРГ.
В пятницу, 15 ноября, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Информацию об этом подтвердил спикер федерального правительства Штеффен Хебештрайт.
Отмечается, что во время разговора канцлер "осудил захватническую войну России против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска".
Кроме того, Шольц призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и длительного мира и отметил непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется.
"Канцлер перед этим поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону и сделает это после разговора с президентом России", — добавили в правительстве ФРГ.
Напомним, что ранее издание Bloomberg сообщило о планах телефонного разговора Шольца с Путиным по инициативе немецкого канцлера.
Это первый разговор политиков за последние почти два года. Ранее канцлер ФРГ и президент России общались в декабре 2022 года. Тогда Шольц призвал Путина к выводу войск из Украины.
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