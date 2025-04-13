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Шольц высказался о ракетной атаке России на Сумы
Германия решительно осудила российский ракетный удар по гражданским в центре Сум и требует от России прекратить террор.
Такие российские атаки, как было совершено на Сумы 13 апреля, демонстрируют степень якобы готовности РФ к миру. Однако наоборот, Россия неустанно продолжает свою агрессивную войну против Украины.
Об этом написал в соцсети Х и.о. канцлера ФРГ Олаф Шольц.
«Фото из центра города Сумы, где российские ракеты убили невинных мирных жителей в Вербное воскресенье, ужасающие. Германия решительнее всего осуждает это варварское нападение. Такие российские атаки демонстрируют степень якобы готовности России к миру. Мы наоборот видим, что Россия постоянно продолжает свою агрессивную войну против Украины. Эта война должна прекратиться, и Россия должна наконец-то согласиться на всеобъемлющее прекращение огня», — заявил глава правительства.
Шольц добавил, что европейские и международные партнеры Германии вместе работают по прекращению войны в Украине.
Он добавил, что мнения немецких друзей с семьями погибших и раненых.
Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог еще ранее заявил, что атака российских сил по гражданским объектам в Сумах, совершенная в Вербное воскресенье, «переходит все пределы приличия».
Также госсекретарь США Марк Рубио отреагировал на удар россиян по Сумам.
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