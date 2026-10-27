Какой церковный праздник в Украине 3 ноября

Церковный праздник 3 ноября / © pexels.com

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3 ноября (16 ноября), в православном календаре день памяти мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Акепсим был епископом города Наессон в Персии. С юных лет он соблюдал христианские добродетели, много молился, постился и заботился о своей пастве. Верующие уважали его за мудрость, благочестие и преданность церковному служению. К моменту преследований епископу исполнилось 80 лет.

Иосиф служил пресвитером, то есть священником, и помогал христианскому обществу сохранять веру во времена опасности. Ему было около 70 лет.

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Айтал был диаконом, который вместе с другими священнослужителями поддерживал верующих. В церковных преданиях его упоминают как ревностного служителя Христовой Церкви.

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Их судьбы объединились во время правления персидского царя Шапура II, который преследовал христианское духовенство и требовал от подданных соблюдать установленные государством религиозные обряды.

По приказу царя Шапура II начали разыскивать христианских священнослужителей, отказывавшихся поклоняться персидским божествам. Среди задержанных оказался и епископ Акепсим. Его доставили в Арбелу, где он предстал перед судьей и языческим жрецом.

От святого требовали принести жертву языческим богам, однако он не согласился отречься от Христа. За это пожилого епископа жестоко избили и заковали в кандалы, после чего бросили в тюрьму.

На следующий день туда привели пресвитера Иосифа и диакона Айтала. Они также отказались выполнить требования преследователей и потерпели избиение. Все трое оказались за решеткой, где должны были терпеть голод, жажду, боль и истощение.

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По церковному преданию, заключение святых длилось около трех лет. Даже после длительных страданий они не отреклись от христианской веры.

Когда мучители снова потребовали от святых поклониться языческим богам, те остались непоколебимыми. За отказ отречься от Христа их ждали новые пытки и смертный приговор.

Епископ Акепсим погиб после продолжительных издевательств. Несмотря на почтенный возраст и физическое истощение, он до последнего сохранил верность своим убеждениям.

Пресвитер Иосиф принял мученическую смерть из-за избиения камнями. По преданию, его настолько истощили пытки, что он уже не мог стоять самостоятельно. Тогда мучители приказали поставить его в вырытую яму, где он погиб под градом камней.

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Диакон Айтал также был приговорен к избиению камнями. Его доставили в другое поселение, где он принял мученическую смерть. Христиане тайно похоронили его тело.

Церковный праздник в Украине 3 ноября по старому календарю

По старому календарю 3 ноября в Украине чтили память преподобного Иллариона Великого. Он родился около 291 года в городе Газа, в Палестине, в языческой семье. Учась в Александрии, Илларион познакомился с христианством и принял крещение. Впоследствии он отправился в пустыню к преподобному Антонию Великому, где учился подвижнической жизни. Вернувшись на родину, Илларион раздал имущество бедным и поселился в пустыне, посвятив себя молитве, посту и духовному совершенствованию. По преданию, Господь наделил его даром исцеления, и к святому приходили люди, ища помощи и духовной поддержки.

Приметы 3 ноября

Народные приметы 3 ноября / © pexels.com

Теплый ветер — до продолжительной оттепели.

Ясно и безоблачное небо — скоро похолодает.

Туман опускается к земле — ожидается оттепель.

Что нельзя делать 3 ноября

Народные поверья предостерегают в этот день от недовольства собственной судьбой и безразличия к чужим проблемам. Считалось, что отказ поддержать оказавшегося в затруднении человека может обернуться неприятностями для самого отказника. Не советовали и тратить время без дела, ведь бездействие якобы предвещало период неудач. Длительные путешествия и дальние поездки по возможности рекомендовали отложить на другой день.

Что можно делать 3 ноября

По давним обычаям, 3 ноября посвящали домашним хлопотам и рукоделию: женщины брались за иглы, шили одежду и плели теплые вещи. На стол подавали кисель из ягод позднего урожая и домашнюю выпечку. Люди верили, что такие угощения помогут привлечь в дом благополучие, крепкое здоровье и материальное достаток. Также дату сочли благоприятной для начала новых замыслов и завершения работы, отложенной ранее.

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