Шольц висловився про ракетну атаку Росії на Суми

В.о. канцлера ФРН Олаф Шольц / © Associated Press

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Такі російські атаки, як було здійснено на Суми 13 квітня, демонструють ступінь нібито готовності РФ до миру. Проте навпаки Росія невпинно продовжує свою агресивну війну проти України.

Про це написав у соцмережі Х в.о. канцлера ФРН Олаф Шольц.

«Фото з центру міста Суми, де російські ракети вбили невинних мирних жителів у Вербну неділю, жахливі. Німеччина найрішучіше засуджує цей варварський напад. Такі російські атаки демонструють ступінь нібито готовності Росії до миру. Ми навпаки бачимо, що Росія невпинно продовжує свою агресивну війну проти України. Ця війна повинна припинитися, і Росія повинна нарешті погодитися на всеосяжне припинення вогню», — заявив глава уряду.

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Шольц додав, що європейські та міжнародні партнери Німеччини разом працюють щодо припинення війни в Україні

Він додав, що думки німецьких друзів — з родинами загиблих і поранених.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог ще раніше заявив, що атака російських сил по цивільних об’єктах у Сумах, здійснена у Вербну неділю, «переходить усі межі пристойності».

Також держсекретар США Марко Рубіо відреагував на удар росіян по Сумах.

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