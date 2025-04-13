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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Час "енергетичного перемир’я" Росія використала, щоб обдурити Трампа – Коваленко

Керівник ЦПД РНБО вважає, що настав час для жорстких дій проти Росії для примусу до миру.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Час так званого «енергетичного перемир’я» Російська Федерація використала для того, щоб виграти час і продовжити війну, намагаючись обдурити США і президента Трампа.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, під час «енергетичного припинення вогню», яке Росія неодноразово порушувала, держава-агресорка збільшила інтенсивність та кількість ударів по цивільних, наростила атаки та обстріли на фронті.

«Україна пропонувала безумовне припинення вогню, але Росія навпаки нарощує атаки і здійснює штурмові дії на більшій кількості ділянок фронту», — заявив Коваленко.

Керівник ЦПД РНБО вважає, що настав час для жорстких дій проти Росії для примусу до миру.

«Інакше це не працює, вони поводять себе як і в ситуації з Мінськом. От тільки в Європи тоді не було такої сили, яка є в США зараз», — наголосив він.

Нагадаємо, після того, як Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши ракети, які було запущено з акваторії Чорного моря, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава-агресорка порушила домовленості про припинення вогню на морі.

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