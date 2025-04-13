Для "святої Русі" немає нічого святого: Рада церков і релігійних організацій нагадала про відплату

Жертви удару по Сумах / © ДСНС

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Терористичні удари, які здійснює Російська Федерація у час святкування єврейського Песаху та християнського Великодня, свідчать, що для держави-агресорки, яка декларує себе «Святою Руссю», насправді немає нічого святого.

Про це йдеться у заяві Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, опублікованій після смертоносного удару російських терористів по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня.

Очільники українських Церков і релігійних організацій зазначили, що у російської держави «відсутня елементарна повага до цінності людського життя, не кажучи вже про пошану до святкових днів християнства та юдаїзму».

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«Слід зазначити, що цьогорічний Великдень в один день відзначають всі християни: православні, католики і протестанти. Цей рік також є особливим для всіх християн з огляду на святкування 1700-річчя Нікейського Собору», — наголосили в заяві.

Українські священослужителі рішуче засудили терористичні атаки Російської Федерації на українські міста і села та закликали провідні держави світу вжити всіх заходів щодо припинення російської військової агресії проти України та посилення спроможності України захищати себе, захищати життя.

«Закликаємо всіх людей доброї волі до молитов про перемогу правди і справедливий мир для України. Співчуваємо жертвам російського державного терору та просимо Всевишнього про справедливу відплату винуватцям нинішнього та всіх інших актів російського терору проти народу України», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, після російського ракетного удару по центру Сум лідери європейських країн висловили співчуття жертвам трагедії та обурення діями Кремля, підкресливши, що відповідальність за продовження війни несе виключно Росія.