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Два прильоти майже в одне й те саме місце: голова ОВА про удар по Сумах
За його словами, найбільше загинуло людей у тролейбусі.
У Сумах було два «прильоти» майже в одне й те ж місце. Саме повторний удар спричинив найбільші жертви.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.
За його словами, другий вибух стався орієнтовно у 200 метрах від першого «прильоту». Ракета вибухнула в повітрі та розкидала осколки, щоб вбити якомога більшу кількість людей.
«Був застосований засіб касетного спорядження. Ми бачимо посічені стіни вражаючими елементами. Найбільше всього загинуло людей у тролейбусі. Практично всі загинули, хто там був. Люди поверталися з церкви. На жаль, було дуже багато людей», — каже голова ОВА.
Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко також розповів, що повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених.
Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.