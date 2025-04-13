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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Два прильоти майже в одне й те саме місце: голова ОВА про удар по Сумах

За його словами, найбільше загинуло людей у тролейбусі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Сумах

Удар по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

У Сумах було два «прильоти» майже в одне й те ж місце. Саме повторний удар спричинив найбільші жертви.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, другий вибух стався орієнтовно у 200 метрах від першого «прильоту». Ракета вибухнула в повітрі та розкидала осколки, щоб вбити якомога більшу кількість людей.

«Був застосований засіб касетного спорядження. Ми бачимо посічені стіни вражаючими елементами. Найбільше всього загинуло людей у тролейбусі. Практично всі загинули, хто там був. Люди поверталися з церкви. На жаль, було дуже багато людей», — каже голова ОВА.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко також розповів, що повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених.

Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

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