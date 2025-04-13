- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1143
- Час на прочитання
- 1 хв
"Це знак": у Сумах побачили символ незламності (фото, відео)
Рятувальники виявили неушкоджений прапор України на тлі руїн будівлі у центрі Сум.
У Сумах 13 квітня тривають аварійно-пошукові роботи після російського ракетного удару. В пошкодженій будівлі здійснюється демонтаж аварійних конструкцій. Працюють кінологічні розрахунки. А серед руїн виявлено неушкоджений прапор України.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС Сумщини.
«Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми — незламні. Ми переможемо!» — заявили в ДСНС.
Нагадаємо, що в Сумах 13 квітня внаслідок ворожого удару загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, зокрема 15 дітей.
РФ атакувала ракетами Суми саме тоді, коли люди виходили з церкви у Вербну неділю.
Читайте також