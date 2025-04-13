"Це знак": у Сумах побачили символ незламності (фото, відео)

Ракетний удар по Сумах — наслідки / © ДСНС

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У Сумах 13 квітня тривають аварійно-пошукові роботи після російського ракетного удару. В пошкодженій будівлі здійснюється демонтаж аварійних конструкцій. Працюють кінологічні розрахунки. А серед руїн виявлено неушкоджений прапор України.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС Сумщини.

«Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми — незламні. Ми переможемо!» — заявили в ДСНС.

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Неушкоджений прапор України на тлі руїн у Сумах / © ДСНС

Нагадаємо, що в Сумах 13 квітня внаслідок ворожого удару загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, зокрема 15 дітей.

Дата публікації 19:02, 13.04.25 Кількість переглядів 8 Серед руїн - неушкоджений прапор України: рятувальники оприлюднили відео наслідків ворожого обстрілу Сум

РФ атакувала ракетами Суми саме тоді, коли люди виходили з церкви у Вербну неділю.

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