Меню на Великдень 2022: найкращі страви до святкового столу

Меню на Великдень 2022: найкращі страви до святкового столу

Зазвичай на Великдень на Пасхальний стіл українці готують багато традиційних страв. ТСН.ua також підготував рецепти найсмачніших святкових страв - випічки пасхи, приготування м'ясних страв, салатів.

Традиційно стіл на Пасху повинен складатися із 40 різноманітних страв. Така кількість обумовлена кількістю днів Великого посту. Звичайно зараз так багато страв не готують, головними залишаються три страви - фарбовані яйця, пасха, м'ясні страви, салати також не помішають.

Паска — це найважливіша святкова випічка. Щоб пасха була смачною, потрібно ретельно слідувати рецепту її приготування.

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Меню на Великдень. Рецепт класичної Пасхи

Інгредієнти для приготування класичної Пасхи.

Для опари:

0,5 л молока, бажано 3.2%;

50 г «живих» дріжджів пресованого типу;

1 ст. л. піску цукрового;

100 г пшеничного борошна.

Для тіста:

4 яєць;

2 яєчних жовтків;

1 кг борошна пшениці;

дві дрібки солі;

200 г вершкового масла, бажано 82% жирності;

300 г цукру піску;

2 пакетики ванільного цукру;

50 г сушених родзинок;

50 г різноколірних цукатів;

натерта цедра з одного цитрусового.

Як приготувати класичну пасху в духовці

Приготувати опару. Для цього молоко прогріти до 35° C. Розкришені можна руками дріжджі додати в молоко, мішати їх до повного розчинення в молоці. Засипати в молоко 1 ст. л. цукру та 100 г просіяного борошна. Добре перемішати опару та залишити її на пів години в теплі.

Коли опара збільшиться у 2-3 рази, додати решту борошна. Окремо змішати яйця, жовтки, цукор і сіль та акуратно ввести суміш яєць в підготовлену опару. Готове тісто повинно відстоятися мінімум 1 годину.

Добре розм'якшити масло, можна підтопити його на водяній бані. Влити розтоплене масло в тісто.

Додати в тісто заздалегідь намочені та набряклі родзинки, ванільний пісок, промиті та просушені цукати, натерту цедру цитрусових.

Мішати тісто руками до тих пір, поки воно не стане м'яким, в'язким, але не липким.

Приготуйте заздалегідь місткість для тіста, промажте паперовою серветкою, змоченою в олії. Покладіть тісто в миску і накрийте тонким рушником, щоб не обвітрювалося. Тісто повинно стояти в теплі, за годину маса вирости у 2 рази.

Коли тісто підніметься, знову треба його пом'яти. Змоченими олією долонями відокремте від маси кулю, злегка скрутіть її в долонях і покладіть на денце форми. Поставте тісто ще на 40 хвилин в тепло.

В попередню розігріту до 170 градусів духовку поставити тісто випікатися протягом 30-50 хвилин. Час залежить від діаметра форми в якій випікається пасха. Готовність пасхи перевіряється дерев'яною шпажкою.

Після охолодження прикрасити верхівку паски глазур'ю та кондитерською посипкою.

Меню на Великдень. Рецепт м'яса, запеченого в духовці

Меню на Великдень 2022

Інгредієнти для приготування запеченого м'яса:

2 кг свиної вирізки;

1 столову ложку солі;

головку часнику середнього розміру;

три лаврових листочки;

найкраще, якщо спеціальний набір спецій "Для м'яса".

Приготування запеченого м'яса в духовці

Вирізку бажано сполоснути під холодною водою.

Чистимо часник. Частину часнику нарізаємо тонкими шматочками для шпигування, решту ріжемо дрібно для натирання м'яса зверху.

Добре солимо м'ясо, що стекло. Робимо в м'ясі проколи глибше ніж до середини шматка і починаємо шпигувати його шматочками часнику з лавровим листом.

М'ясо натираємо подрібненим часником і щедро посипаємо його спеціями зверху. Посипати потрібно так, щоб м'ясо виглядало як в паніруванні.

Перекладаємо м'ясо у форму для запікання. Закриваємо форму з м'ясом харчовою плівкою і ставимо в холодне місце на 4 години.

Запікати м'ясо на нижніму рівні духовки при температурі 180-200 градусів протягом 1,5-2 годин, звичайно без плівки.

Проткніть м'ясо зубочисткою, щоб зрозуміти його готовність. Якщо витікає прозора рідина - м'ясо готове, якщо м'ясо кровить - необхідно смажити далі.

Меню на Великдень. Рецепт кручеників з чорносливом

Інгредієнти для приготування кручеників з чорносливом

500 г свинини;

200 г чорносливу;

200 г твердого сиру;

м'ясний бульйон;

сіль, перець на свій смак

Приготування кручеників з чорносливом

Як звичайно готуємо свинячі битки.

Розмочений чорнослив нарізаємо шматочками.

Натираємо сир на терці.

На приготовлений биток викладаємо чорнослив та сир.

Завертаємо рулетики. Щоб вони не розгорталися, закріплюємо краї зубочистками.

Складаємо крученики в каструлю, заливаємо їх бульйоном.

Ставимо місткість с кручениками в духовку на 30-35 хвилин

Меню на Великдень. Лаваш з червоною рибою

Інгредієнти для приготування лаваша з червоною рибою

один лаваш;

180-200 г правленого вершкового сирку, можна замінити іншим, якщо не має правленого;

200 г малосольного філе лосося або сьомги;

зелень - петрушка, кінза, кріп, все;

1 лимон.

Приготування рулету з лавашем та червоною рибою

Рибу порізати на шматочки.

Додати до неї різану зелень та сир, добре перемішати. Полити видавленим лимонним соком.

Розкласти рівномірно рибу з сиром та зеленню по всьому лавашу.

Завернути лаваш з рибою в рулет і загорнути в плівку. Поставити рулет в холодильник на 20 хвилин.

Порізати рулет на частини.

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Меню на Великдень. Салат з пекінки та курки

Салат з пекінки та курки

Інгредієнти для приготування салату з пекінки та курки

350-400 г курячої грудки;

300 г шампіньйонів;

300 г пекінської капусти;

одна головка ріпчастої цибулі;

1 помідор середнього розміру;

150 г твердого сиру;

майонез на смак;

сіль дрібка.

Приготування салату з пекінки та курки

Пекінську капусту пошинкувати.

Сир натираємо на тертці.

Порізати шампіньйони на шматочки середнього розміру;

Цибулю нарізаємо скибочками;

Помідори нарізаємо на шматочки середнього розміру;

З'єднуємо капусту з сиром, шампіньйонами, цибулею, помідорами, солимо та заправляємо майонезом.

Меню на Великдень. Салат з курячої печінки та грибами

салат з курячою печінкою та грибами

Інгредієнти для приготування салату з курячої печінки та грибами

300 курячої печінки;

300 г грибів;

3 шт картоплі;

3 яйця;

150 г твердого сиру;

1 шт цибуля;

1 шт морква;

сіль, перець до смаку

олія.

Приготування салату з курячої печінки та грибами

Помиту картоплю та моркву відварити до готовності.

Відварити яйця.

Цибулю порізати кільцями.

Шампіньони порізати на шматочки.

Обсмажити на олії шампіньони з грибами;

Обсмажити на олії курячу печінку.

Викласти інгредієнти салату наступними шарами:

Перший шар - натерта на терці відварена картопля з грибами та цибулею, перемащені майонезом;

Другий шар - натерта на терці відварена морква, підсмажена печінка з цибулею, перемащені майонезом;

Третій шар - натертий сир з майонезом;

Зверху посипати натертим на терці яйцями.

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