Google створив генератор мемів: що з ним не так

Google створив генератор мемів, який не має почуття гумору / © Фото з відкритих джерел

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Компанія Google розгортає нову експериментальну функцію в клавіатурі Gboard — ШI-генератор мемів, який отримав назву meme studio. Проте користувачі, які вже встигли його протестувати, відзначають, що гумор тут поки що залишає бажати кращого.

Про це пише Android Authority.

Генератор має два режими. У першому користувач сам обирає зображення — зі списку шаблонів або завантажує своє — і додає текст. Редагування мінімальне: можна лише змінити розташування підпису або його розмір. Шрифт, кольори чи інші стилістичні налаштування — недоступні. Створений мем можна зберегти або надіслати одразу з Gboard.

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Другий режим — повністю автоматичний: достатньо ввести тему, і ШІ сам підбирає картинку та текст. На словах усе звучить інтригуюче, але на практиці — результат розчаровує. Зображення часто обираються без усякої логіки, а підписи виглядають або зовсім прісно, або просто дивно.

Меми, створені через meme studio, позбавлені тієї хаотичної іронії та гри зі змістом, які давно стали частиною інтернет-гумору. Натомість виходить щось на кшталт шаблонних листівок з минулого десятиліття.

Мем, який згенерував штучний інтелект. / © Android Authority

Крім того, алгоритми фільтрації настільки суворі, що блокують навіть цілком безпечні теми, обмежуючи свободу творчості ще більше.

Мем, який згенерував штучний інтелект. / © Android Authority

Очевидно, що функція орієнтована на менш досвідчених користувачів, які хочуть “створити мем”, але не дуже розуміють механіку сучасного гумору. Проте навіть для цієї аудиторії інструмент наразі виглядає надто обмеженим і сирим.

Мем, який згенерував штучний інтелект. / © Android Authority

Поки що meme studio радше викликає іронію, ніж сміх — і підходить хіба що для створення мемів у стилі “настільки погано, що аж добре”.