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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
189
Время на прочтение
2 мин

Google создал генератор мемов: что с ним не так

Мемы, созданные через meme studio, лишены той хаотической иронии и игры с содержанием, которые давно стали частью интернет-юмора. Вместо этого выходит что-то вроде шаблонных открыток из прошлого десятилетия.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Google создал генератор мемов, не имеющий чувства юмора

Google создал генератор мемов, не имеющий чувства юмора / © Фото из открытых источников

Компания Google разворачивает новую экспериментальную функцию в клавиатуре Gboard – ШI-генератор мемов , получивший название meme studio. Однако пользователи, уже успевшие его протестовать, отмечают, что юмор здесь пока оставляет желать лучшего.

Об этом пишет Android Authority.

Генератор имеет два режима. В первом пользователь сам выбирает изображение из списка шаблонов или загружает свое и добавляет текст. Редактирование минимально: можно только изменить расположение подписи или ее размер. Шрифт, цвета или другие стилистические настройки недоступны. Созданный мем можно сохранить или отправить сразу из Gboard.

Второй режим полностью автоматический: достаточно ввести тему, и ИИ сам подбирает картинку и текст. На словах все звучит интригующе, но на практике результат разочаровывает. Изображения часто выбираются безо всякой логики, а подписи выглядят либо совсем пресно, либо просто удивительно.

Мемы, созданные через meme studio, лишены той хаотической иронии и игры с содержанием, которые давно стали частью интернет-юмора. Вместо этого выходит что-то вроде шаблонных открыток из прошлого десятилетия.

Мэм, сгенерировавший искусственный интеллект. / © Android Authority

Мэм, сгенерировавший искусственный интеллект. / © Android Authority

Кроме того, алгоритмы фильтрации настолько строги, что блокируют даже вполне безопасные темы, ограничивая свободу творчества еще больше.

Мэм, сгенерировавший искусственный интеллект. / © Android Authority

Мэм, сгенерировавший искусственный интеллект. / © Android Authority

Очевидно, что функция ориентирована на менее опытных пользователей, которые хотят создать мем, но не очень понимают механику современного юмора. Однако даже для этой аудитории инструмент пока выглядит слишком ограниченным и сырым.

Мэм, сгенерировавший искусственный интеллект. / © Android Authority

Мэм, сгенерировавший искусственный интеллект. / © Android Authority

Пока meme studio скорее вызывает иронию, чем смех — и подходит разве что для создания мемов в стиле "настолько плохо, что хорошо".

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Дата публикации
Количество просмотров
189
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