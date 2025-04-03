Китай создал первого в мире "ребенка-ШИ": что умеет этот робот

Робот со искусственным интеллектом / Иллюстративные фото / © Pixabay

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Китай на форуме Zhongguancun 2025 представил человекоподобного работа TongTong 2.0 — обновленную систему искусственного общего интеллекта, разработанную Пекинским институтом общего ИИ. Она показывает уровень когнитивных возможностей 5-6-летнего ребенка.

Об этом пишет Interestingeng ineering.

Первая версия TongTong (2024) имела интеллект ребенка 2-3 лет. Обновленная версия 2.0 показывает уровень когнитивных возможностей 5-6-летнего ребенка. Она усовершенствовалась в речи, мышлении, обучении, движении, эмоциях и взаимодействии.

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Одной из ключевых особенностей является система ценностей. TongTong 2.0, например, убирает игрушки и вытирает пятна, обучаясь в реалистичных цифровых средах.

По словам Чэнь Хао, исполнительного директора Центра передовых технологий, TongTong 2.0 формирует собственную личность, ведет связный диалог и даже торгуется или откладывает выполнение задач — например, может спорить, если ее просят идти спать.

В отличие от предыдущей версии TongTong 2.0 может анализировать, менять и планировать действия в реальном времени. Она учится в процессе взаимодействия, общается на нескольких языках и обновляет собственную базу знаний.

Во время демонстрации TongTong 2.0 решала сложные задачи, например, использовала подушки, чтобы дотянуться до пульта. Виртуальная учебная среда, имитирующая детский сад и семью, помогает ей развивать социальный интеллект.

Запуск TongTong 2.0 показывает быстрый прогресс Китая в сфере ИИ, подчеркивая преимущества открытого подхода к разработке.

Напомним, норвежская компания 1X создала работа-слугу с искусственным интеллектом NEO Gamma, способного выполнять разнообразные домашние дела, такие как уборка и даже подача чая.