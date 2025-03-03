Гуманоидный робот атаковал толпу людей — видео

На фестивале в Тяньцзине, Китай, произошло событие, мгновенно облетевшее социальные сети. Один из нескольких гуманоидных роботов Unitree H1 неожиданно "напал" на толпу.

Об этом пишет Oddity Central.

На кадрах видно, как один из нескольких роботов-гуманоидов нападает на зрителя, который протянул руку для рукопожатия. Вместо того чтобы ответить на жест, робот демонстрирует хаотические движения рукой и агрессивно бросается к толпе, прежде чем его останавливают охранники. Это привело к панике среди присутствующих.

Кто такой Unitree H1

Unitree H1 – один из самых популярных коммерчески доступных гуманоидных роботов в Китае. Он имеет:

Рост около 180 см

Вес около 42 кг

Скорость движения до 3,3 метра в секунду

Емкость аккумулятора 864 Вт-ч

Цена – примерно 90 000 долларов

Этот робот позиционируется как универсальное устройство, способное выполнять различные задачи, но его неожиданное агрессивное поведение повлекло за собой волну беспокойства относительно безопасности взаимодействия людей с автономными машинами.

Некоторые свидетели рассказали, что робот мог пытаться восстановить равновесие после несчастного случая, однако агрессивность его движений вызвала вопрос о надежности технологии.

Гуманоидный робот атаковал толпу людей

Реакция компании Unitree

Компания Unitree отреагировала на вирусное видео, назвав инцидент "несчастным случаем". По их словам, причина могла быть в "настройках программного обеспечения или неисправности датчика". Фирма заверила, что уже приняты меры по предотвращению подобных случаев в будущем, однако скептики остаются мнительными к таким объяснениям.

Видео приобрело огромную популярность – его просмотрели миллионы пользователей, а комментарии в социальных сетях пестрят шутками и критическими замечаниями. Один из пользователей Weibo описал сцену как "взгляд в будущее 10 лет спустя". Другой отметил, что это выглядело так, будто "это сцена из научно-фантастического фильма ужасов". Некоторые комментаторы отмечают, что инциденты с роботами заставляют задуматься о безопасности их применения рядом с людьми.

В последние годы Китай активно продвигается в области робототехники: новейшие модели регулярно бьют рекорды и демонстрируют невероятные возможности. Однако случаи, как это в Тяньцзине, поднимают вопрос о том, готовы ли мы к будущему, где автономные роботы активно работают среди людей. Хотя технологии развиваются стремительно, случайные сбои могут стать не только поводом для шуток, но и серьезной угрозой безопасности.

Напомним, ученые создали роботов-терминаторов, которые могут переходить из жидкого состояния в твердое. Изобретение подобно устрашающему роботу Т-1000 из фильма "Терминатор 2: Судный день".

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