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Гуманоидный робот атаковал толпу людей — видео

Гуманоидный робот атаковал толпу людей — видео

Гуманоидный робот атаковал толпу людей — видео

Робот напал на людей / Фото: скриншот с видео

Инцидент произошел на популярном фестивале.

На фестивале в Тяньцзине, Китай, произошло событие, мгновенно облетевшее социальные сети. Один из нескольких гуманоидных роботов Unitree H1 неожиданно "напал" на толпу.

Об этом пишет Oddity Central.

На кадрах видно, как один из нескольких роботов-гуманоидов нападает на зрителя, который протянул руку для рукопожатия. Вместо того чтобы ответить на жест, робот демонстрирует хаотические движения рукой и агрессивно бросается к толпе, прежде чем его останавливают охранники. Это привело к панике среди присутствующих.

Кто такой Unitree H1

Unitree H1 – один из самых популярных коммерчески доступных гуманоидных роботов в Китае. Он имеет:

  • Рост около 180 см
  • Вес около 42 кг
  • Скорость движения до 3,3 метра в секунду
  • Емкость аккумулятора 864 Вт-ч
  • Цена – примерно 90 000 долларов

Этот робот позиционируется как универсальное устройство, способное выполнять различные задачи, но его неожиданное агрессивное поведение повлекло за собой волну беспокойства относительно безопасности взаимодействия людей с автономными машинами.

Некоторые свидетели рассказали, что робот мог пытаться восстановить равновесие после несчастного случая, однако агрессивность его движений вызвала вопрос о надежности технологии.

Гуманоидный робот атаковал толпу людей

Гуманоидный робот атаковал толпу людей

Реакция компании Unitree

Компания Unitree отреагировала на вирусное видео, назвав инцидент "несчастным случаем". По их словам, причина могла быть в "настройках программного обеспечения или неисправности датчика". Фирма заверила, что уже приняты меры по предотвращению подобных случаев в будущем, однако скептики остаются мнительными к таким объяснениям.

Видео приобрело огромную популярность – его просмотрели миллионы пользователей, а комментарии в социальных сетях пестрят шутками и критическими замечаниями. Один из пользователей Weibo описал сцену как "взгляд в будущее 10 лет спустя". Другой отметил, что это выглядело так, будто "это сцена из научно-фантастического фильма ужасов". Некоторые комментаторы отмечают, что инциденты с роботами заставляют задуматься о безопасности их применения рядом с людьми.

В последние годы Китай активно продвигается в области робототехники: новейшие модели регулярно бьют рекорды и демонстрируют невероятные возможности. Однако случаи, как это в Тяньцзине, поднимают вопрос о том, готовы ли мы к будущему, где автономные роботы активно работают среди людей. Хотя технологии развиваются стремительно, случайные сбои могут стать не только поводом для шуток, но и серьезной угрозой безопасности.

Напомним, ученые создали роботов-терминаторов, которые могут переходить из жидкого состояния в твердое. Изобретение подобно устрашающему роботу Т-1000 из фильма "Терминатор 2: Судный день".

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