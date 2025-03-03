Банк случайно перечислил на счет клиента 81 триллион долларов

Американский банк Citigroup засчитал на счет клиента $81 трлн, хотя должен был отправить $280 – до того, как была обнаружена ошибка "толстого пальца".

Ошибка была замечена только после того, как два сотрудника пропустили ее, а третий сотрудник исправил ее через 90 минут после того, как она была сделана, сообщает Financial Times. Средства из банка не ушли.

Банк сообщил о "промахах" Федеральной резервной системе США и Управлении контролера денежного обращения.

Транзакция на сумму $81 трлн была бы настолько большая, что вряд ли бы прошла через системы любого банка. Она, безусловно, вошла бы в историю как одна из самых больших в истории ошибок, когда в компьютерную систему вводится неверное число.

Этой суммы было бы более чем достаточно, чтобы купить весь фондовый рынок США, включая все крупные технологические компании, со значительной надбавкой. Согласно данным сайта Current Market Valuation, в конце 2024 года фондовый рынок США оценивался в $62 трлн.

Этой суммы также хватило бы, чтобы купить все активы Илона Маска, самого богатого человека мира, более 200 раз. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в $343 млрд.

Общий объем мирового богатства в прошлом году оценивался банком UBS примерно в $450 трлн. В 2022 году общий объем богатства Великобритании оценивался в $16 трлн.

Об этом заявил представитель Citi: "Несмотря на то, что платеж такого размера фактически не мог быть осуществлен, наши средства контроля оперативно обнаружили ошибку при введении данных между двумя бухгалтерскими счетами Citi, и мы отменили запись. Наш превентивный контроль также остановил бы выведение средств из банка. Хотя этот случай не имел никаких последствий для банка или нашего клиента, он подчеркивает наши постоянные усилия, направленные на ликвидацию ручных процессов и автоматизацию контроля в рамках нашей трансформации".

Это не первое заблуждение для Citi, который и раньше сталкивался с критикой своих внутренних систем. В 2020 году он случайно отправил $900 млн кредиторам косметической компании Revlon. Банку понадобилось два года судебных баталий, чтобы вернуть большую часть денег, а сага способствовала отставке главного исполнительного директора Citigroup Майкла Корбата.

Напомним, бездомные украли у мужчины кредитную карточку, купили лотерейный билет и сорвали джекпот. Владелец карты предлагает ворам разделить выигрыш.

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