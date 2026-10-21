Глава Нацбанка прокомментировал обыски НАБУ: подаст ли в отставку

Пышный подтвердил обыски НАБУ: глава НБУ рассказал, что искали детективы

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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подтвердил, что детективы НАБУ провели у него обыски.

Об этом глава НБУ сообщил в соцсетях.

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«Сегодня детективы НАБУ провели обыски, о которых уже сообщили средства массовой информации. Это новый для меня опыт. Следственные действия в рабочем пространстве нуждаются в комментариях не только учреждения. Поэтому считаю необходимым лично высказаться», — объяснил он.

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По его словам, согласно определению суда, уголовное производство, в рамках которого проводились следственные действия, не касается ни деятельности НБУ, ни его служебной деятельности в должности его главы.

Пышный утверждает, что следствие искало доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами. Однако о каком именно деле идет речь, он не уточнил.

Глава Нацбанка заверил, что, по результатам обысков, не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении любых правонарушений.

«Я уважаю работу НАБУ и САП, поддерживаю независимость антикоррупционных органов и готов к полному сотрудничеству со следствием в рамках закона. Так же принципиальна независимость и институциональная способность Национального банка. Особенно во время войны, когда стабильность финансовой системы имеет критическое значение для государства», — заявил Пышный.

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В завершение глава НБУ сообщил, что продолжает выполнять свои должностные обязанности. Среди постоянных приоритетов он назвал макрофинансовую стабильность, устойчивость банковской системы и защиту институциональной независимости Национального банка.

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация, будто бы Андрей Пышный написал заявление об отставке после того, как у него прошли обыски НАБУ и САП.

Напомним, 21 октября детектики НАБУ и САП провели следственные действия у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Обыски проходили непосредственно в рабочем кабинете и по другим связанным с главой НБУ адресам.

В августе издание Bloomberg информировало, что Владимир Зеленский якобы разочарован тем, что Пышный больше отстаивает жесткие требования МВФ.

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