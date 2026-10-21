Элина Свитолина "кинула" Монфиса по телефону — СМИ

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила мужу, французскому спортсмену Гаэлю Монфису, о решении расторгнуть брак во время телефонного разговора.

На тот момент супруги находились в разных странах, а новость, по сообщениям медиа, стала для Монфиса мучительным ударом. По данным издания Times Now, ссылающегося на французское L'Équipe, Свитолина находилась в Китае, в то время как ее муж был в Дубае. Именно по телефону Элина сообщила Гаэлю о своем решении.

Реклама

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina/

Как предполагают СМИ, расставание могло серьезно повлиять на эмоциональное состояние французского теннисиста. Сообщалось, что Монфис решил досрочно завершить выступления на последних турнирах своей профессиональной карьеры. В то же время, прямого подтверждения того, что эти решения были связаны именно с разводом, нет.

Реклама

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina/

Свитолина и Монфис состояли в браке пять лет. Их отношения долго привлекали внимание поклонников спорта, а новость о разрыве вызвала значительный резонанс в Сети.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина

После объявления о разводе, украинская спортсменка столкнулась с волной критики. Впоследствии она опубликовала дополнительное обращение, в котором объяснила, что долго жила так, как не чувствовала себя счастливой. Элина подчеркнула, что продолжает очень любить Гаэля и восхищаться им. По ее словам, для нее было важно оставаться честной с мужем по поводу собственных чувств.

Напомним, о разводе Элины Светолиной и Гаэля Монфиса стало известно недавно. Несмотря на завершение супружеских отношений, украинская спортсменка публично выразила уважение и теплые чувства к бывшему партнеру, попросив уважать их частную жизнь.

Новости партнеров