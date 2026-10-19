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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Цены на горючее снова пошли вверх: сколько стоит заправить авто 19 октября

На украинских АЗС снова изменились цены на горючее.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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АЗС

АЗС / © УНИАН

На украинских АЗС продолжает дорожать горючее, причем основной ценовой удар приходится на дизель и автомобильный газ. В то же время, бензин демонстрирует лишь минимальное изменение стоимости.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга профильного портала Минфин по состоянию на 19 октября.

Цены на горючее в Украине 19 октября: что известно

По данным аналитиков, больше всего подорожал автогаз — почти на 3% (на 1,46 грн), и теперь стоит в среднем 50,57 грн за литр.

Дизель прибавил в цене 1,31% (на 1,32 грн) — его стоимость выросла до 101,75 грн за литр. Бензиновые марки дорожают значительно более медленными темпами:

  • А-95 вырос в цене на 7 копеек — до 89,79 грн за литр;

  • А-92 подорожал на 4 копейки — до 86,24 грн за литр;

  • Премиальный А-95 сохранил предыдущую стоимость — 93,59 грн за литр.

Следует заметить, что основное подорожание приходится именно на дизель и автогаз. Если такая тенденция сохранится, расходы вырастут как у обычных водителей, так и у бизнеса, в частности, у перевозчиков.

Цены на горючее в Украине — последние новости

Напомним, еще 18 октября ряд крупнейших сетей АЗС Украины не изменили цены на горючее . А самое дорогое горючее предлагали сети Окко, WOG и Socar.

По прогнозу эксперта Геннадия Рябцева, до конца осени цены на горючее будут резко и непредсказуемо прыгать то вверх, то вниз, причем дизель значительно уязвимее к ценовым шокам, чем бензин.

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