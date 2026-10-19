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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Елена Тополя неожиданно обратилась к бывшему с проблемой: продюсер раскрыл подробности

Вадим Лисица вспомнил последний диалог со звездой и когда он был.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Вадим Лисица и Елена Тополя

Вадим Лисица и Елена Тополя

Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал об общении с бывшей избранницей Еленой Тополей и объяснил, почему они больше не работают вместе.

В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» музыкант признался, что последний раз контактировал с певицей в конце лета. Тогда артистка обратилась к нему за помощью с соцсетями, которые он когда-то создавал и некоторое время администрировал. Однако решить ее проблему продюсер уже не смог.

«Последний контакт был, когда она попросила меня помочь с ее соцсетями, потому что когда-то я их создавал и некоторое время являлся владельцем. Там какие-то сложности возникли с рекламой. Она просила помочь. Но, к сожалению, я ей помочь не смог, потому что все эти страницы уже давно удалены из моего аккаунта. Это было в конце этого лета», — рассказал Вадим в комментарии Анне Севастьяновой.

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

По словам Лисицы, бывшая избранница также разблокировала его в соцсетях. Впрочем, продюсер подчеркнул, что не следит за жизнью певицы и не видит смысла в дальнейшем общении.

«Я не слежу, но она меня разблокировала в Instagram, потому что нужно было соцсети проверить. Так же в Facebook разблокировала, наконец. Но я не знаю, о чем общаться, честно», — отметил музыкант.

Отдельно Лисица объяснил, почему сотрудничество с Тополей остается в прошлом даже после десятков лет расставания. По его мнению, создание музыки требует особого доверия между людьми, открытости и способности преодолевать творческие споры. С бывшей избранницей, как признал продюсер, такого взаимопонимания уже давно нет.

«Просто энергетически это тяжело. Когда ты делаешь песню, это очень интимный процесс, и надо с человеком иметь очень открытые понятные отношения, которые позволят острые моменты, эти творческие конфликты, пройти нормально и сделать результат. А с Еленой, к сожалению, этого давно уже нет», — добавил Вадим.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ

Вадим Лисица и Елена Тополя / © УНИАН

Вадим Лисица и Елена Тополя / © УНИАН

Что известно об отношениях Елены Тополи и Вадима Лисицы

Елена Тополя и Вадим Лисица познакомились в начале 2000-х, когда певице было около 15 лет. Сначала их объединяла работа: продюсер помогал артистке развивать музыкальную карьеру, однако со временем профессиональные отношения переросли в романтические. Пара прожила вместе около семи лет, однако после участия Елены в «Евровидении-2010» их отношения завершились.

По словам Лисицы, причиной разрыва стало то, что певица стремилась сосредоточиться на карьере, а не на создании семьи. Продюсер также признавал, что их расставание стало для него болезненным опытом. Несмотря на завершение романа, какое-то время они продолжали сотрудничать, однако со временем и профессиональные пути бывших возлюбленных разошлись.

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