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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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В Украине изменились цены на топливо: сколько стоят бензин и дизель 19 октября

Сейчас дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Изменения цен зафиксировали в трех сетях АЗС

Изменения цен зафиксировали в трех сетях АЗС / © Associated Press

Сегодня, 19 октября, несколько крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя цена бензина А-95 в сетях составляет около 90,57 грн/литр, дизельного горючего — 101,98 грн/литр.

Об этом сообщает «Главком».

В сети UPG дизельное топливо подорожало на 60 коп/л, ГП+ — на 60 коп/л, а автогаз — на 60 коп/л. В Socar ДП+ выросло в цене на 1 грн/л, а автогаз — на 1,50 грн/л. В сети KLO автогаз удорожал на 50 коп/л.

В то же время в Окко, WOG, «Укрнефти» и БРСМ-Нефти цены на топливо остались без изменений. Стоимость бензина А-95 и других марок бензина во всех семи сетях тоже не изменилась.

/ © Главком

© Главком

Топливо — ситуация в Украине

По прогнозу эксперта Геннадия Рябцева, к концу осени цены на топливо будут резко прыгать то вверх, то вниз, причем дизель значительно уязвимее к ценовым шокам, чем бензин.

Операторы АЗС реагируют на ситуацию асимметрично: поднимают цены еще до поступления более дорогого ресурса, перекладывая риски на потребителей, а снижают их медленно, ссылаясь на реализацию старых запасов.

Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно возрасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145.

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