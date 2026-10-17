- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 615
- Время на прочтение
- 2 мин
Шокирующие цены на топливо: сколько стоит заправить автомобиль 17 октября
Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо.
Сегодня, 17 октября, несколько крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети WOG, UPG, Окко дизельное топливо, ДТ+ и автогаз выросли в цене на 1 грн/л.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Цены на топливо 17 октября
OKKO
Бензин Pulls 100: 102,90 грн
Бензин Pulls 95: 95,90 грн
Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
ГП Pulls: 105,90 грн (+1 грн)
ГП Евро: 102,90 грн (+1 грн)
Газ: 50,90 грн (+1 грн)
WOG
Бензин 100: 102,90 грн
Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
Бензин 95 Евро: 92,90 грн
ДП Mustang: 103,50 грн (+1 грн)
ГП Евро-5: 106,50 грн. (+1 грн.)
Газ: 51,50 грн (+1)
SOCAR
Бензин NANO 100: 104,00 грн
Бензин NANO 95: 97,90 грн
Бензин А-95: 94,90 грн
ДП NANO Extro: 106,00 грн
ДП NANO: 105,00 грн
Газ: 52,90 грн (+2 грн)
«Укрнефть»
Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
Бензин А-95: 88,90 грн
Бензин А-92: 86,90 грн
ГП (Energy): 101,90 грн (+1 грн)
ДТ: 99,90 грн (+1 грн)
Газ: 48,90 грн (+1 грн)
UPG
Бензин UPG 100: 99,90 грн
Бензин UPG 95: 91,90 грн
Бензин A-95: 88,90 грн
ГП upgDIESEL: 102,90 грн (+1 грн)
ДП EURO DIESEL: 100,90 грн (+1,02 грн)
Газ: 49,90 грн (+1 грн)
Цены на топливо в Украине: последние новости
Напомним, в Украине нет оснований ожидать общего дефицита топлива, однако из-за вражеских атак на логистические коридоры возможны временные перебои с его поставкой.
Эксперт топливного рынка и директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заверил, что АЗС работают и поставки есть, но в случае повреждения ключевых маршрутов понадобится время на восстановление объектов или перенаправление топливных потоков.
Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно возрасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145.