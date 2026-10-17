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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Шокирующие цены на топливо: сколько стоит заправить автомобиль 17 октября

Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Топливо подорожало

Топливо подорожало / © Associated Press

Сегодня, 17 октября, несколько крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети WOG, UPG, Окко дизельное топливо, ДТ+ и автогаз выросли в цене на 1 грн/л.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Цены на топливо 17 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн

  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн

  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

  • ГП Pulls: 105,90 грн (+1 грн)

  • ГП Евро: 102,90 грн (+1 грн)

  • Газ: 50,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн

  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн

  • ДП Mustang: 103,50 грн (+1 грн)

  • ГП Евро-5: 106,50 грн. (+1 грн.)

  • Газ: 51,50 грн (+1)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн

  • Бензин NANO 95: 97,90 грн

  • Бензин А-95: 94,90 грн

  • ДП NANO Extro: 106,00 грн

  • ДП NANO: 105,00 грн

  • Газ: 52,90 грн (+2 грн)

«Укрнефть»

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

  • Бензин А-95: 88,90 грн

  • Бензин А-92: 86,90 грн

  • ГП (Energy): 101,90 грн (+1 грн)

  • ДТ: 99,90 грн (+1 грн)

  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн

  • Бензин UPG 95: 91,90 грн

  • Бензин A-95: 88,90 грн

  • ГП upgDIESEL: 102,90 грн (+1 грн)

  • ДП EURO DIESEL: 100,90 грн (+1,02 грн)

  • Газ: 49,90 грн (+1 грн)

/ © РБК-Украї

© РБК-Украї

Цены на топливо в Украине: последние новости

Напомним, в Украине нет оснований ожидать общего дефицита топлива, однако из-за вражеских атак на логистические коридоры возможны временные перебои с его поставкой.

Эксперт топливного рынка и директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заверил, что АЗС работают и поставки есть, но в случае повреждения ключевых маршрутов понадобится время на восстановление объектов или перенаправление топливных потоков.

Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно возрасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145.

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