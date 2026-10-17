Террор украинцев продолжается / © Getty Images

Реклама

В ночь на 17 октября враг атаковал Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, «Шахедами», ракетами и дронами других видов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Реклама

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 293 цели:

Реклама

4 крылатые ракеты «Калибр»

289 враждебных БпЛА типа Shahed (23 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль», Гербера и дронов других типов

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Атака по Украине 17 октября — последние новости

17 октября Винница осталась без электроэнергии из-за российской атаки.

В Херсоне погиб водитель «скорой» и пострадал младенец — оккупанты сбросили КАБы. Еще 13 человек получили ранения.

В преддверии РФ объявила о начале кампании массированных ударов по украинской энергетике. Пытаясь избавить украинцев от электричества, тепла и воды перед зимой, агрессор не только усилил удары по объектам тепло- и электрогенерации по всей стране — прежде всего в крупных городах, но и активно бьет по распределительному оборудованию и сетям, пытаясь фрагментировать энергосистему.

Реклама

Новости партнеров