Терор українців триває / © Getty Images

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У ніч проти 17 жовтня ворог атакував Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, «Шахедами», ракетами та дронами інших видів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 293 цілі:

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4 крилаті ракети «Калібр»

289 ворожих БпЛА типу Shahed (23 із них — реактивні), S-8000 «Бандероль», Гербера та дронів інших типів

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака по Україні 17 жовтня — останні новини

17 жовтня Вінниця залишилася без електроенергії через російську атаку.

У Херсоні загинув водій «швидкої» та постраждало немовля — окупанти скинули КАБи. Ще 13 людей отримати поранення.

Напередодні РФ оголосила про початок кампанії масованих ударів по українській енергетиці. Намагаючись позбавити українців електрики, тепла і води перед зимою, агресор не лише посилив удари по об’єктах тепло- й електрогенерації по всій країні — передусім у великих містах, а й активно б’є по розподільному обладнанню і мережах, намагаючись фрагментувати енергосистему.

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