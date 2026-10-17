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РФ вгатила по Україні "Іскандерами" та дронами — летіло з шести напрямків
У низці регіонів України лунали вибухи — працювала ППО.
У ніч проти 17 жовтня ворог атакував Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, «Шахедами», ракетами та дронами інших видів.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 293 цілі:
4 крилаті ракети «Калібр»
289 ворожих БпЛА типу Shahed (23 із них — реактивні), S-8000 «Бандероль», Гербера та дронів інших типів
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Атака по Україні 17 жовтня — останні новини
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У Херсоні загинув водій «швидкої» та постраждало немовля — окупанти скинули КАБи. Ще 13 людей отримати поранення.
Напередодні РФ оголосила про початок кампанії масованих ударів по українській енергетиці. Намагаючись позбавити українців електрики, тепла і води перед зимою, агресор не лише посилив удари по об’єктах тепло- й електрогенерації по всій країні — передусім у великих містах, а й активно б’є по розподільному обладнанню і мережах, намагаючись фрагментувати енергосистему.