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Зрання Україна перебуває під атакою — де зараз є небезпека
Повітряна тривога охопила низку областей — там оголошено жовтий рівень небезпеки.
Росіяни продовжують атакувативати Україну ударними дронами, які вони запустили зрання з різних напрямків.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Де у небі зараз дрони
Декілька БпЛА на заході Чернігівщини, курсом на Київщину
БпЛА у Вишгородському районі, курсом на Київ
БпЛА повз Переяслав, курсом на Бориспіль/Київ
БпЛА курсом на Кременчук зі сходу
БпЛА з Житомирщини, курсом на Хмельниччину
Нагадаємо, внаслідок російських атак на Сумщину постраждали семеро цивільних. Окупанти били по торговельному центру, приватному домоволодінню та транспорту, а також завдали повторного удару, коли люди намагалися допомогти пораненим.
Крім цього, російські війська завдали чергового удару по Харкову, поціливши по території Немишлянського району.