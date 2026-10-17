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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

Зрання Україна перебуває під атакою — де зараз є небезпека

Повітряна тривога охопила низку областей — там оголошено жовтий рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ тероризує Україну

РФ тероризує Україну / © Associated Press

Росіяни продовжують атакувативати Україну ударними дронами, які вони запустили зрання з різних напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Де у небі зараз дрони

  • Декілька БпЛА на заході Чернігівщини, курсом на Київщину

  • БпЛА у Вишгородському районі, курсом на Київ

  • БпЛА повз Переяслав, курсом на Бориспіль/Київ

  • БпЛА курсом на Кременчук зі сходу

  • БпЛА з Житомирщини, курсом на Хмельниччину

Нагадаємо, внаслідок російських атак на Сумщину постраждали семеро цивільних. Окупанти били по торговельному центру, приватному домоволодінню та транспорту, а також завдали повторного удару, коли люди намагалися допомогти пораненим.

Крім цього, російські війська завдали чергового удару по Харкову, поціливши по території Немишлянського району.

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