РФ тероризує Україну / © Associated Press

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Росіяни продовжують атакувативати Україну ударними дронами, які вони запустили зрання з різних напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Де у небі зараз дрони

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Декілька БпЛА на заході Чернігівщини, курсом на Київщину

БпЛА у Вишгородському районі, курсом на Київ

БпЛА повз Переяслав, курсом на Бориспіль/Київ

БпЛА курсом на Кременчук зі сходу

БпЛА з Житомирщини, курсом на Хмельниччину

Нагадаємо, внаслідок російських атак на Сумщину постраждали семеро цивільних. Окупанти били по торговельному центру, приватному домоволодінню та транспорту, а також завдали повторного удару, коли люди намагалися допомогти пораненим.

Крім цього, російські війська завдали чергового удару по Харкову, поціливши по території Немишлянського району.

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