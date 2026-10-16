Вибухи / © Associated Press

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Ввечері 16 жовтня російські війська завдали чергового удару по Харкову, поціливши по території Немишлянського району.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Атака РФ на Харків — що відомо

За словами очільника ОВА, через обстріл Немишлянського району 9 людей зазнали гострої реакції на стрес, зокрема 13-річні дівчинка та хлопчик.

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Медики вже надають їм необхідну допомогу. Посадовець уточнив, що це був черговий удар по цьому району, а всі подробиці атаки наразі з’ясовуються.

Наразі медичні працівники продовжують надавати необхідну допомогу всім постраждалим, а профільні служби встановлюють деталі та наслідки ворожих влучань.

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Нагадаємо, зрання 16 жовтня Харків перебував під ворожою атакою. За останніми даними, двоє осіб загинуло. У Шевченківському районі вже 13 постраждалих.

Також на Волині вдень 16 жовтня повідомили про повторний удар дронами. Під атаку потрапили Ковель і Луцьк.

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До слова, Вінниця та область вдень 16 жовтня опинилися під масованою повітряною атакою Росії. У місті було чути щонайменше звуки трьох вибухів.

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