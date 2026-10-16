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Росія знову вдарила по Харкову: є постраждалі, серед них — діти
Російські війська завдали нового удару по Харкову. На місці працюють медики, а обставини та наслідки атаки ще уточнюються.
Ввечері 16 жовтня російські війська завдали чергового удару по Харкову, поціливши по території Немишлянського району.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака РФ на Харків — що відомо
За словами очільника ОВА, через обстріл Немишлянського району 9 людей зазнали гострої реакції на стрес, зокрема 13-річні дівчинка та хлопчик.
Медики вже надають їм необхідну допомогу. Посадовець уточнив, що це був черговий удар по цьому району, а всі подробиці атаки наразі з’ясовуються.
Наразі медичні працівники продовжують надавати необхідну допомогу всім постраждалим, а профільні служби встановлюють деталі та наслідки ворожих влучань.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, зрання 16 жовтня Харків перебував під ворожою атакою. За останніми даними, двоє осіб загинуло. У Шевченківському районі вже 13 постраждалих.
Також на Волині вдень 16 жовтня повідомили про повторний удар дронами. Під атаку потрапили Ковель і Луцьк.
До слова, Вінниця та область вдень 16 жовтня опинилися під масованою повітряною атакою Росії. У місті було чути щонайменше звуки трьох вибухів.