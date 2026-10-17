ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1768
Время на прочтение
1 мин

С самого утра Украина находится под атакой — где сейчас есть опасность

Воздушная тревога охватила ряд областей — там объявлен желтый уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
РФ терроризирует Украину

РФ терроризирует Украину / © Associated Press

Россияне продолжают атаковать Украину ударными дронами, которые они запустили с утра по разным направлениям.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Где в небе сейчас дроны

  • Несколько БпЛА на западе Черниговщины, курсом на Киевщину

  • БпЛА в Вышгородском районе, курсом Киев

  • БпЛА мимо Переяслава, курсом на Борисполь/Киев

  • БпЛА курсом на Кременчуг с востока

  • БпЛА по Житомирской области, курсом на Хмельнитчину

Напомним, в результате российских атак на Сумщину пострадали семь гражданских. Оккупанты били по торговому центру, частному домовладению и транспорту, а также нанесли повторный удар, когда люди пытались помочь раненым.

Кроме этого, российские войска нанесли очередной удар по Харькову , попав по территории Немышлянского района.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie