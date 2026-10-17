РФ терроризирует Украину / © Associated Press

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Россияне продолжают атаковать Украину ударными дронами, которые они запустили с утра по разным направлениям.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Где в небе сейчас дроны

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Несколько БпЛА на западе Черниговщины, курсом на Киевщину

БпЛА в Вышгородском районе, курсом Киев

БпЛА мимо Переяслава, курсом на Борисполь/Киев

БпЛА курсом на Кременчуг с востока

БпЛА по Житомирской области, курсом на Хмельнитчину

Напомним, в результате российских атак на Сумщину пострадали семь гражданских. Оккупанты били по торговому центру, частному домовладению и транспорту, а также нанесли повторный удар, когда люди пытались помочь раненым.

Кроме этого, российские войска нанесли очередной удар по Харькову , попав по территории Немышлянского района.

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