- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1768
- Время на прочтение
- 1 мин
С самого утра Украина находится под атакой — где сейчас есть опасность
Воздушная тревога охватила ряд областей — там объявлен желтый уровень опасности.
Россияне продолжают атаковать Украину ударными дронами, которые они запустили с утра по разным направлениям.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Где в небе сейчас дроны
Несколько БпЛА на западе Черниговщины, курсом на Киевщину
БпЛА в Вышгородском районе, курсом Киев
БпЛА мимо Переяслава, курсом на Борисполь/Киев
БпЛА курсом на Кременчуг с востока
БпЛА по Житомирской области, курсом на Хмельнитчину
Напомним, в результате российских атак на Сумщину пострадали семь гражданских. Оккупанты били по торговому центру, частному домовладению и транспорту, а также нанесли повторный удар, когда люди пытались помочь раненым.
Кроме этого, российские войска нанесли очередной удар по Харькову , попав по территории Немышлянского района.