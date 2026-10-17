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Утренний авиаудар по Херсону: пострадал младенец и погиб водитель "скорой" (фото)
Россияне сбросили КАБы на Херсон. По данным местных властей, есть погибший.
В Херсоне из-за утреннего авиаудара пострадала семья с младенцем. А в Корабельном районе погиб мужчина.
Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.
«В своей квартире на момент атаки находились три человека — 28-летняя женщина, 37-летний мужчина и младенец, которому только один месяц. Все трое получили взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести», — отметил он.
В Корабельном районе в результате утреннего авиаудара погиб 64-летний водитель экстренной медицинской помощи. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, в результате российских атак на Сумщину пострадали семь гражданских. Оккупанты били по торговому центру, частному домовладению и транспорту, а также нанесли повторный удар, когда люди пытались помочь раненым.
Сейчас Украина находится под вражеской атакой. Где летят дроны — читайте в новости.