Утренний авиаудар по Херсону: пострадал младенец и погиб водитель "скорой" (фото)

Херсон / © Getty Images

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В Херсоне из-за утреннего авиаудара пострадала семья с младенцем. А в Корабельном районе погиб мужчина.

Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.

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«В своей квартире на момент атаки находились три человека — 28-летняя женщина, 37-летний мужчина и младенец, которому только один месяц. Все трое получили взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести», — отметил он.

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Последствия атаки / © ТСН

В Корабельном районе в результате утреннего авиаудара погиб 64-летний водитель экстренной медицинской помощи. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Последствия вражеского удара / © ТСН

Напомним, в результате российских атак на Сумщину пострадали семь гражданских. Оккупанты били по торговому центру, частному домовладению и транспорту, а также нанесли повторный удар, когда люди пытались помочь раненым.

Сейчас Украина находится под вражеской атакой. Где летят дроны — читайте в новости.

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