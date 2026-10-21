Чай / © pexels.com

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Регулярное употребление чая связано с понижением риска сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 11%. Потенциальная польза напитка зависит от его крепости и температуры, а также от общего образа жизни человека.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования китайских ученых и комментарии диетологов.

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Как чай влияет на сердце: что показало исследование

Исследователи Хуачжунского университета науки и технологий в Китае проанализировали данные 485 934 человек. Приблизительно за девять лет наблюдений сосудистые заболевания зафиксировали у 14 863 участников. Регулярное употребление чая по меньшей мере три раза в неделю было связано примерно с 11% более низким риском таких заболеваний.

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Низкий риск наблюдали среди тех, кто выпивал шесть-восемь чашек чая в день. Умеренно крепкий напиток также был связан с более благоприятными показателями, в то время как очень горячий чай — с более высоким риском. Однако результаты наблюдательного исследования не доказывают, что именно чай вызвал эти отличия.

Обзор 2024 года, опубликованный в журнале Epidemiology and Health, также обнаружил связь между потреблением чая и низшим риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Участники с высоким уровнем потребления имели на 14% более низкий риск по сравнению с теми, кто пил меньше чая. По данным анализа, связь с более низкой сердечно-сосудистой смертностью выходила на плато за потребление примерно 1,5–3 чашек в день.

Возможно объяснение флавоноиды, в частности флаван-3-оли, которые могут поддерживать нормальную функцию кровеносных сосудов. Некоторые исследования также указывают на незначительное снижение АД при регулярном употреблении черного чая.

«Флавоноиды могут поддерживать здоровье и нормальное функционирование кровеносных сосудов», — объясняет диетология Никола Ладлам-Рейн.

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Какой чай лучше поддерживает здоровье сердца

Черный чай содержит полифенолы, в том числе флавоноиды, которые, по словам диетологи Никогда Ладлам-Рейн, поддерживают здоровье сосудов. Она советует ограничивать добавленный сахар, ведь он увеличивает потребление свободных сахаров без питательной пользы. Чай с небольшим количеством молока может быть частью сбалансированного рациона.

Зеленый чай содержит катехины, в частности, антиоксидант EGCG, который в лабораторных исследованиях связывали с влиянием на жировые бляшки в сосудах. Однако, по словам профессора Джереми Пирсона из Британского фонда сердца, организм быстро расщепляет это соединение. Потому доказательств того, что зеленый чай существенно улучшает здоровье сердца, пока недостаточно.

Ройбуш — южноафриканский напиток без кофеина, который подходит для употребления вечером. Предыдущие исследования предполагают, что он может влиять на уровень холестерина и окислительный стресс, однако доказательства его пользы для сердца пока недостаточно. По словам доктора Эммы Дербишир из Tea Advisory Panel, ройбуш ценят мягкий вкус.

Фруктовые и ягодные чаи могут заменить сладкие газированные напитки, если они не содержат добавленного сахара. По словам доктора Эммы Дербишир, они обладают естественным ароматом и могут быть сладковатыми без подсластителей. Содержание полифенолов зависит от состава, а свежие фрукты и ягоды являются источником клетчатки и других питательных веществ.

Какой чай может повышать давление и полезнее ли кофе за чай

По данным Национального центра комплементарного и интегративного здоровья США, солодка содержит глициризин — соединение, которое может повышать артериальное давление, вызвать задержку жидкости и снижать уровень калия в организме. В тяжелых случаях это может привести к нарушениям сердечного ритма. Особо осторожными следует быть людям с гипертонией, заболеваниями сердца или почек.

«Глициризин может повлечь за собой серьезные побочные эффекты, в частности нерегулярное сердцебиение и остановку сердца, особенно при употреблении в больших количествах или в течение длительного времени», — предупреждает Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья США.

Риск особенно важен для людей с гипертонией, заболеваниями сердца или почек. Эксперты советуют не употреблять чай из солодки регулярно, ведь он может оказывать влияние на артериальное давление и уровень калия в организме.

«Регулярное или чрезмерное употребление может повлиять на АД и баланс калия у чувствительных людей, особенно у тех, кто имеет повышенное давление или заболевание почек. По этой причине его лучше пить время от времени, а не каждый день», — предостерегает доктор Эмма Дербишир.

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Кофе также содержит полифенолы, в частности хлорогеновую кислоту. По результатам метаанализа 13 исследований с участием более 600 тысяч человек умеренное потребление кофе было связано со снижением риска сердечной недостаточности на 8%. Однако это не доказывает, что именно кофе производит такой эффект.

«Умеренное потребление — это примерно от двух до четырех чашек в день. Кофе без кофеина также учитывается, поскольку сохраняет большинство полезных соединений», — отмечает диетология Ро Гантрисс.

Следовательно, чай и кофе могут являться частью сбалансированного рациона, но ни один из этих напитков сам по себе не гарантирует защиты сердца. Гораздо важнее разнообразное питание, физическая активность, отказ от курения и контроль АД.

«Не существует ни одного отдельного продукта или напитка, который бы в одиночку кардинально изменил здоровье нашего сердца. Гораздо важнее наш общий рацион и образ жизни», — подытожила Делл Стэнфорд, ведущая диетология Британского фонда сердца.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, что происходит с организмом, если пить зеленый чай ежедневно в течение семи дней. В материале говорится о влиянии напитка на бодрость, концентрацию, пищеварение и уровень холестерина, а также о том, может ли он помочь похудеть.

Также мы писали, почему кофе и чай по-разному влияют на организм, несмотря на содержание кофеина. Ученые обратили внимание на роль L-теанина — аминокислоты, содержащейся в чае и объясняющей различия в воздействии этих напитков.

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