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Дата публикации
Категория
Курьезы
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Что ели украинцы до появления картофеля: традиционные блюда наших предков

Сегодня картофель добавляют в борщ, готовят из него вареники, запеканки, деруны и десятки других блюд. Трудно поверить, что когда-то украинцы обходились без этого овоща, который сейчас считается одним из главных продуктов национальной кухни.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Что ели украинцы в древности, к картофелю

Что ели украинцы в древности, к картофелю / © pexels.com

Однако картофель распространился на украинских землях сравнительно поздно, а привычный рацион наших предков формировали зерновые культуры, капусту, свеклу, горох, молочные продукты и сало.

Как питались украинцы несколько веков назад, чем заправляли борщ и какие блюда готовили в крестьянских домах к появлению картофеля на каждом огороде? История повседневного меню раскрывает немало интересных подробностей о быте и кулинарных привычках наших предков.

Каша была основой ежедневного меню

До распространения картофеля большую часть рациона украинцев составляли каши. Их готовили из гречихи, пшена, ячменя и овса. Выбор круп зависел от региона и доступности зерна, а сами блюда могли быть как редкими, так и густыми.

Особенно популярной была гречневая каша. Ее долго томили в печи, а перед подачей добавляли молоко, масло или смалец. Во многих семьях кашу ели не только на обед, но и на завтрак и ужин. Она хорошо насыщала и помогала поддерживать силы во время физического труда.

Из пшена готовили кулеш — густое блюдо, в которое добавляли лук, чеснок, сало и огородные корни. Кулиш варили дома и под открытым небом во время полевых работ. В казацком обиходе распространена была соломаха — блюдо из гречневой муки, которую разводили кипятком.

Отдельное место каша занимала в обрядах. На Рождество готовили кутью, а во время поминальных обедов подавали колыбель из зерна, подслащенного медом. Следовательно, зерновые блюда сопровождали украинцев всю жизнь — от ежедневных трапез до важных семейных событий.

Почему ржаной хлеб был важнее пшеничного

Еще несколько веков назад основным хлебом украинцев был ржаной. Пшеничный считался более ценным и чаще появлялся на столе во время больших праздников, свадеб и других торжеств. В южных регионах, где пшеницу выращивали в более благоприятных условиях, белый хлеб был более доступным.

Хлеб выпекали примерно раз в неделю в домашней печи. Для приготовления теста использовали закваску, а часть теста оставляли для последующего выпечки. Запаса должно было хватить до следующей выпечки, поэтому хозяйки заранее рассчитывали количество муки.

Если хлеба не хватало, выручали пресные лепешки и лепешки. Ржаной хлеб подавали практически в каждое блюдо: им ели борщ, дополняли кашу и перекусывали между основными приемами пищи.

Каким был украинский борщ без картофеля

Борщ готовили на украинских землях задолго до того, как картофель стал привычным ингредиентом. Его основой были свекла, капуста и разные виды кислой заправки. В зависимости от местности и сезона к блюду добавляли пшено, корни, сало или мясо.

В XVIII веке на Слобожанщине борщ могли варить из свеклы и капусты с добавлением пшена, используя сыворотку — кислую жидкость, получаемую при переработке молока. В Полтавской области важным ингредиентом был свекольный квас.

Его заготавливали заранее. Свеклу складывали в сосуд, заливали водой и оставляли для природного брожения. Получившуюся кислую жидкость использовали для приготовления борща в течение холодного сезона и весной.

В будни блюдо часто заправляли салом с чесноком, а по праздникам варили на мясном бульоне. Картофель вошел в рецептуру значительно позже: одно из ранних упоминаний о его использовании в украинском борще датируется 1877 годом.

Капуста, свекла и репа вместо картофеля

До распространения картофеля важную роль в питании играли овощи, хорошо росшие на местных огородах и могли сохраняться в течение зимы. Чаще всего использовали капусту, свеклу, морковь, пастернак и репу.

Капусту и огурцы квасили, чтобы иметь запасы в холодное время. Из квашеной капусты готовили капустник — сытное блюдо, которое зимой варили с пшеном. Весной, когда кончались зимние запасы, использовали свежую капусту. Ее также тушили, добавляли к вареникам и начиняли ею пироги.

Морковь, петрушку и пастернак клали в борщи и кулеши. Корнеплоды хранили в погребах или специальных ямах, пересыпая песком. Зимой популярной была редька, которую ели сырой, заправив растительным маслом.

Тыква, фасоль, кукуруза и картофель распространились на украинских землях благодаря культурному обмену с другими странами. Однако они постепенно вошли в рацион и впоследствии стали привычными составляющими домашней кухни.

Что ели украинцы во время поста

Религиозные обычаи оказывали существенное влияние на ежедневное меню. Во время великих постов, а также каждую среду и каждую пятницу верующие воздерживались от мяса, молока, масла и яиц в соответствии с церковными правилами и собственными традициями.

В такие периоды особенно важны были бобовые. Из гороха готовили густые блюда, жарили горохляники и пекли лепешки с гороховой начинкой. Использовали также чечевицу и бобы.

До появления подсолнечного масла для постных блюд принимали конопляное или маковое. Растертые семена конопли или мака смешивали с водой, получая жидкость, известную как постное молоко. Ею заправляли кое-какие каши и другие блюда.

Важным продуктом была рыба, особенно сушеная или соленая. Ее добавляли к ухе, борщу и кулешу. Рыбу привозили, в частности, из Крыма и на побережье Черного и Азовского морей.

Сало и молочные продукты в рационе предков

Сало было одним из самых ценных продуктов в традиционном украинском хозяйстве. Оно долго сохранялось после засолки, потому подходило для зимних запасов и питания в дороге. Его ели с ржаным хлебом и чесноком, использовали для зажарки и заправляли им каши.

Свинину, колбасы, студень и жаркое чаще готовили к праздникам или после убоя скота. В будни мясные продукты могли быть менее доступны, поэтому сало и смалец имели особое значение.

В непостные дни украинцы регулярно употребляли молоко, простоквашу, сыр, сметану и масло. Яйца использовали преимущественно для выпечки и приготовления теста, а также принимали с собой в поле во время тяжелой работы.

Рацион зависел от обилия семьи, времени года и условий. Поэтому питание жителей разных украинских регионов могло заметно отличаться.

Грибы, ягоды и сушеные фрукты на зиму

В лесистых местностях, особенно в Полесье, важным дополнением к меню были грибы, ягоды и лесной мед. Грибы сушили или солили, чтобы использовать их в холодный сезон. Их добавляли в постные блюда, в частности борща.

В садах выращивали яблоки, груши, сливы и вишни. Фрукты сушили на солнце или печи, а затем хранили до зимы и весны. Из сушеных плодов варили узвар — напиток, особенно уместный в периоды поста.

Такие запасы помогали разнообразить питание, когда свежих овощей и фруктов было мало. В то же время, способы заготовки позволяли использовать сезонный урожай в течение многих месяцев.

Когда картофель появился в Украине и почему стал популярным

Картофель пришел на украинские земли из Западной Европы. О ее распространении свидетельствуют и народные названия: слово «картофель» связывают с немецким Kartoffel, а «бараболя» — с названием Бранденбурга. Названия «мандыбурка» и «картофель» имеют собственную историю распространения и языковых заимствований.

В 1765 году в полки Гетманщины рассылали посадочный материал и рекомендации по выращиванию, хранению и приготовлению картофеля. Сначала ее преимущественно пекли или варили и подавали с растительным маслом. К супам картофель начали добавлять более активно в середине XIX века, а картофельные вареники получили распространение ближе к концу века.

Одной из причин популярности овоща была урожайность. Картофель позволял получать значительный объем пищи на относительно небольшой площади огорода. Это особенно важно в местностях, где зерновые культуры росли хуже.

Постепенно картофель стал доступным и питательным продуктом, который можно хранить и использовать для приготовления многих блюд. В конце XIX века она уже прочно входила в повседневный рацион украинцев. Так продукт, который первоначально был необычным для местного населения, превратился в один из символов национальной кухни.

FAQ

Что ели украинцы до появления картофеля?

Основу рациона составляли ржаной хлеб, гречневая и пшенная каши, борщ со свеклой и капустой, кулеш, горох, репа, корнеплоды, сало и молочные продукты. В пост чаще готовили блюда из бобовых, использовали конопляное или маковое масло, ели соленую и сушеную рыбу.

Когда картофель стал популярным в Украине?

Распространяться на украинских землях картофель начал в XVIII веке, в частности после мер по его внедрению в хозяйство 1765 года. Однако обычным продуктом она стала постепенно. В XIX веке картофель все чаще использовали для приготовления супов и других домашних блюд, а в конце века он уже получил широкое распространение.

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