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Как работают персональные скидки в АТБ и где их искать
В приложении АТБ покупателям доступны скидки на товары, которые они регулярно покупают. При этом размер выгоды на один и тот же продукт может отличаться в зависимости от покупателя. Чтобы воспользоваться предложением, нужно найти его в мобильном приложении и активировать для оплаты.
Рассказываем, как работают персональные скидки в АТБ, от чего зависит их размер и что нужно сделать, чтобы акция сработала на кассе.
Как работают персональные скидки в АТБ
В мобильном приложении сети есть отдельный раздел «Специальные скидки». Там отображаются индивидуальные предложения на товары, которые могут быть интересны конкретному покупателю. Они формируются автоматически с учетом покупательной активности и условий программы лояльности.
Система принимает во внимание несколько факторов:
историю и частоту покупок;
время, прошедшее от последнего посещения магазина;
среднюю сумму чека;
категории товаров, которые покупает человек;
канал совершения покупки и условия конкретной акции
Поэтому двое покупателей могут увидеть разные предложения или получить неодинаковые скидки на тот же товар. В то же время, по объяснению компании, условия для пользователей, относящихся к одной категории, одинаковы.
Чтобы проверить доступные предложения, необходимо открыть приложение АТБ и перейти в раздел «Специальные скидки». Если есть нужный товар, стоит пересмотреть размер скидки и условия ее использования.
Как активировать скидку в АТБ
Чтобы получить персональную скидку, нужно выполнить несколько действий:
Открыть мобильное приложение АТБ и авторизироваться.
Найдите раздел «Специальные скидки».
Выбрать товар, на который распространяется предложение.
Нажмите кнопку «Активировать акцию».
Дождаться активации — по информации компании, это может занять до пяти минут.
После этого можно покупать товар на условиях избранной акции. Перед активацией следует проверить срок действия предложения и другие ограничения.
Как получить персональную скидку на кассе
При покупке в обычном магазине АТБ необходимо отсканировать код с мобильного приложения для оплаты. Это можно сделать как на обычной кассе, так и на кассе самообслуживания.
Если предложение активировано и все условия выполнены, скидка на товар применяется автоматически. Сам факт, что акция отображается в приложении, недостаточно.
После использования одноразового предложения в приложении появляется статус «Скидка использована». Повторно воспользоваться той же скидкой обычно нельзя, если правила конкретной акции не предусматривают другого.
Действуют ли персональные скидки АТБ во время онлайн-покупок
Да, специальные предложения доступны не только в магазинах сети. Ими можно воспользоваться в интернет-магазине АТБ и через сервис Scan&Buy.
Для этого нужно авторизироваться, заранее активировать акцию и добавить соответствующий товар к заказу. Скидка применяется автоматически при выполнении условий предложения.
Какие ограничения нужно учитывать
Перед покупкой следует обратить внимание на несколько нюансов:
Скидка может быть одноразовой. После использования акции повторное применение обычно недоступно.
Количество товаров может быть ограничено. По общим условиям, указанным в материале Telegraf, скидка распространяется максимум на 12 единиц товара в одном чеке, если в конкретном предложении не указано иное.
Сочетание с другими скидками зависит от правил акции. Специальное предложение можно совместить со скидкой по карте АТБ, если это разрешено соответствующими условиями.
Персональные предложения могут изменяться. Поэтому следует регулярно проверять приложение и обращать внимание на push-уведомление.
Чтобы не упустить выгодное предложение, проверяйте раздел «Специальные скидки» перед походом в магазин. Так вы сможете заранее активировать требуемые акции и учесть их условия при планировании покупок.
FAQ
Как получить персональную скидку в АТБ?
Откройте приложение АТБ, перейдите в раздел «Специальные скидки», выберите нужный товар и нажмите «Активировать акцию». В магазине отсканируйте код из приложения для оплаты. После выполнения условий предложения скидка применяется автоматически.
Почему у АТБ на один товар могут быть разные скидки?
Размер персональной скидки зависит от автоматически сформированных предложений. Система может учитывать историю и частоту покупок, средний чек, категории товаров и время от последнего посещения магазина. Поэтому разные покупатели могут получать неодинаковые предложения на тот же продукт.