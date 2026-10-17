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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
3 мин

Как работают персональные скидки в АТБ и где их искать

В приложении АТБ покупателям доступны скидки на товары, которые они регулярно покупают. При этом размер выгоды на один и тот же продукт может отличаться в зависимости от покупателя. Чтобы воспользоваться предложением, нужно найти его в мобильном приложении и активировать для оплаты.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как работают персональные скидки в АТБ

Как работают персональные скидки в АТБ / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Рассказываем, как работают персональные скидки в АТБ, от чего зависит их размер и что нужно сделать, чтобы акция сработала на кассе.

Как работают персональные скидки в АТБ

В мобильном приложении сети есть отдельный раздел «Специальные скидки». Там отображаются индивидуальные предложения на товары, которые могут быть интересны конкретному покупателю. Они формируются автоматически с учетом покупательной активности и условий программы лояльности.

Система принимает во внимание несколько факторов:

  • историю и частоту покупок;

  • время, прошедшее от последнего посещения магазина;

  • среднюю сумму чека;

  • категории товаров, которые покупает человек;

  • канал совершения покупки и условия конкретной акции

Поэтому двое покупателей могут увидеть разные предложения или получить неодинаковые скидки на тот же товар. В то же время, по объяснению компании, условия для пользователей, относящихся к одной категории, одинаковы.

Чтобы проверить доступные предложения, необходимо открыть приложение АТБ и перейти в раздел «Специальные скидки». Если есть нужный товар, стоит пересмотреть размер скидки и условия ее использования.

Как активировать скидку в АТБ

Чтобы получить персональную скидку, нужно выполнить несколько действий:

  1. Открыть мобильное приложение АТБ и авторизироваться.

  2. Найдите раздел «Специальные скидки».

  3. Выбрать товар, на который распространяется предложение.

  4. Нажмите кнопку «Активировать акцию».

  5. Дождаться активации — по информации компании, это может занять до пяти минут.

После этого можно покупать товар на условиях избранной акции. Перед активацией следует проверить срок действия предложения и другие ограничения.

Как получить персональную скидку на кассе

При покупке в обычном магазине АТБ необходимо отсканировать код с мобильного приложения для оплаты. Это можно сделать как на обычной кассе, так и на кассе самообслуживания.

Если предложение активировано и все условия выполнены, скидка на товар применяется автоматически. Сам факт, что акция отображается в приложении, недостаточно.

После использования одноразового предложения в приложении появляется статус «Скидка использована». Повторно воспользоваться той же скидкой обычно нельзя, если правила конкретной акции не предусматривают другого.

Действуют ли персональные скидки АТБ во время онлайн-покупок

Да, специальные предложения доступны не только в магазинах сети. Ими можно воспользоваться в интернет-магазине АТБ и через сервис Scan&Buy.

Для этого нужно авторизироваться, заранее активировать акцию и добавить соответствующий товар к заказу. Скидка применяется автоматически при выполнении условий предложения.

Какие ограничения нужно учитывать

Перед покупкой следует обратить внимание на несколько нюансов:

  1. Скидка может быть одноразовой. После использования акции повторное применение обычно недоступно.

  2. Количество товаров может быть ограничено. По общим условиям, указанным в материале Telegraf, скидка распространяется максимум на 12 единиц товара в одном чеке, если в конкретном предложении не указано иное.

  3. Сочетание с другими скидками зависит от правил акции. Специальное предложение можно совместить со скидкой по карте АТБ, если это разрешено соответствующими условиями.

  4. Персональные предложения могут изменяться. Поэтому следует регулярно проверять приложение и обращать внимание на push-уведомление.

Чтобы не упустить выгодное предложение, проверяйте раздел «Специальные скидки» перед походом в магазин. Так вы сможете заранее активировать требуемые акции и учесть их условия при планировании покупок.

FAQ

Как получить персональную скидку в АТБ?

Откройте приложение АТБ, перейдите в раздел «Специальные скидки», выберите нужный товар и нажмите «Активировать акцию». В магазине отсканируйте код из приложения для оплаты. После выполнения условий предложения скидка применяется автоматически.

Почему у АТБ на один товар могут быть разные скидки?

Размер персональной скидки зависит от автоматически сформированных предложений. Система может учитывать историю и частоту покупок, средний чек, категории товаров и время от последнего посещения магазина. Поэтому разные покупатели могут получать неодинаковые предложения на тот же продукт.

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