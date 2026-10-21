Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

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Українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила чоловіка, французького спортсмена Гаеля Монфіса, про рішення розірвати шлюб під час телефонної розмови.

На той момент подружжя перебувало в різних країнах, а новина, за повідомленнями медіа, стала для Монфіса болісним ударом. За даними видання Times Now, яке посилається на французьке L'Équipe, Світоліна перебувала в Китаї, водночас її чоловік був у Дубаї. Саме телефоном вона повідомила Гаеля про своє рішення.

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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © instagram.com/elisvitolina/

Як припускають ЗМІ, розставання могло серйозно вплинути на емоційний стан французького тенісиста. Повідомлялося також, що він вирішив достроково завершити виступи на останніх турнірах своєї професійної кар’єри. Водночас прямого підтвердження того, що ці рішення були пов’язані саме з розлученням, немає.

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Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina/

Світоліна та Монфіс перебували у шлюбі п’ять років. Їхні стосунки тривалий час привертали увагу шанувальників спорту, а новина про розрив викликала значний резонанс у Мережі.

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна

Після оголошення про розлучення українська спортсменка зіткнулася з хвилею критики. Згодом вона опублікувала додатковий допис, у якому пояснила, що тривалий час жила так, що не почувалася щасливою. Еліна наголосила, що продовжує дуже кохати Гаеля і захоплюватися ним. За її словами, для неї було важливо залишатися чесною з чоловіком щодо власних почуттів.

Нагадаємо, про розлучення Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса стало відомо нещодавно. Попри завершення подружніх стосунків українська спортсменка публічно висловила повагу й теплі почуття до колишнього партнера, водночас попросивши поважати їхнє приватне життя.

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