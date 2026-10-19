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НБУ выпустил новую монету номиналом 2 гривны: кому ее посвятили

Национальный банк Украины продолжил серию «Выдающиеся личности Украины», выпустив новую памятную монету, посвященную Богдану Гаврилишину.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Новая памятная монета НБУ в честь Богдана Гаврилишина

Новая памятная монета НБУ в честь Богдана Гаврилишина / © НБУ

Национальный банк Украины сегодня, 19 октября, ввел в обращение памятную монету номиналом в 2 гривны, посвященную 100-летию со дня рождения Богдана Гаврилишина — выдающегося украинского экономиста, мыслителя, общественного деятеля и мецената.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Памятная монета НБУ 2 гривны: как выглядит монета Богдана Гаврилишина

По данным Национального банка Украины, монету «100 лет со дня рождения Богдана Гаврилишина» изготовили из нейзильбера. На ее реверсе разместили портрет экономиста, его имя и известное выражение «КРУПНО МЕЧТАЙТЕ».

Аверс украшает букет из калины, кленового листа и едельвейса. Эти растения символизируют Украину, Канаду и Швейцарию — три страны, сыгравшие важную роль в жизни и становлении Гаврилишина.

«Эта флористическая метафора отражает жизненный путь Богдана Гаврилишина, личность которого сформировали именно эти три страны, и символизирует значимое присутствие украинских деятелей в мировой науке и культуре», — говорится в сообщении НБУ.

Над дизайном монеты работали художник Юрий Гуцуляк и скульпторы Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины, а также в банках-дистрибьюторах. Информацию о начале продаж НБУ рекомендует проверять на официальных сайтах банков.

Кто такой Богдан Гаврилишин и чем он известен

Богдан Гаврилишин родился на Тернопольщине, но из-за вынужденной эмиграции значительную часть жизни провел за границей. Он жил и работал в Канаде и Швейцарии, сохраняя связь с Украиной.

Гаврилишин возглавлял Международный институт менеджмента в Женеве и присоединился к созданию Европейского форума менеджмента в Давосе, который впоследствии стал известен как Всемирный экономический форум.

«Крупно мечтать, глобально мыслить и работать ради будущего Украины. Такова была жизненная философия Богдана Гаврилишина», — говорится в сообщении Национального банка Украины.

После провозглашения независимости Украины, экономист принимал участие в развитии государства, консультировал украинское руководство по вопросам государственного управления и экономических реформ. Он также способствовал развитию управленческого образования и гражданского общества.

«Чествуя Богдана Гаврилишина, мы вспоминаем человека, который доказал: украинские корни не ограничивают горизонтов, а знания, смелость мысли и ответственность способны изменять мир», — подчеркнули в НБУ.

Напомним, ранее мы писали, что Национальный банк Украины представил новую банкноту номиналом в 2000 гривен с портретом Василия Стуса. Купюру посвятили украинскому поэту-шестидесятнику, правозащитнику и политзаключенному, ставшему одним из символов борьбы за свободу и человеческое достоинство.

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