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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Пенсионерам дали 90 дней: кто опоздает с заявлением, тот может потерять деньги

Украинцам, получившим право на пенсию по возрасту, следует не откладывать подачу заявления.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Пенсионерам дали 90 дней: кто опоздает с заявлением, тот может потерять деньги

пенсия / © ТСН

От даты обращения в Пенсионный фонд может зависеть, с какого момента человек начнет начислять выплаты.

Об этом пишет radiotrek.

Закон предусматривает 90 дней по достижении пенсионного возраста для обращения с заявлением о назначении пенсии. Если пропустить этот срок, выплату могут назначить не с момента возникновения права на пенсию, а уже с даты обращения.

К примеру, если право на пенсию возникло в январе, но человек обратился в ПФУ только в июле, выплаты за предыдущий период могут не начислить.

В каком возрасте можно выйти на пенсию

Возраст выхода на пенсию по возрасту зависит от продолжительности страхового стажа. В материале Пенсионного фонда для 2025 указаны следующие условия:

  • в 60 лет — при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

  • в 63 года — если есть не менее 22 лет стажа;

  • в 65 лет — при наличии не менее 15 лет стажа.

Если необходимого количества страхового стажа нет, пенсию по возрасту в соответствующем возрасте не назначают.

Как оформить пенсию

Заявление можно подать двумя способами:

  • лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;

  • оформить заявление онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Специалисты советуют не ждать последнего момента и заблаговременно проверить, есть ли все необходимые документы. Это позволит предварительно исправить возможные проблемы с документами и не затягивать с оформлением пенсии.

Поэтому после получения права на пенсию следует обратиться в Пенсионный фонд как можно скорее, чтобы не рисковать выплатами за предыдущие месяцы.

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