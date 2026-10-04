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Пенсионерам дали 90 дней: кто опоздает с заявлением, тот может потерять деньги
Украинцам, получившим право на пенсию по возрасту, следует не откладывать подачу заявления.
От даты обращения в Пенсионный фонд может зависеть, с какого момента человек начнет начислять выплаты.
Об этом пишет radiotrek.
Закон предусматривает 90 дней по достижении пенсионного возраста для обращения с заявлением о назначении пенсии. Если пропустить этот срок, выплату могут назначить не с момента возникновения права на пенсию, а уже с даты обращения.
К примеру, если право на пенсию возникло в январе, но человек обратился в ПФУ только в июле, выплаты за предыдущий период могут не начислить.
В каком возрасте можно выйти на пенсию
Возраст выхода на пенсию по возрасту зависит от продолжительности страхового стажа. В материале Пенсионного фонда для 2025 указаны следующие условия:
в 60 лет — при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
в 63 года — если есть не менее 22 лет стажа;
в 65 лет — при наличии не менее 15 лет стажа.
Если необходимого количества страхового стажа нет, пенсию по возрасту в соответствующем возрасте не назначают.
Как оформить пенсию
Заявление можно подать двумя способами:
лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;
оформить заявление онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Специалисты советуют не ждать последнего момента и заблаговременно проверить, есть ли все необходимые документы. Это позволит предварительно исправить возможные проблемы с документами и не затягивать с оформлением пенсии.
Поэтому после получения права на пенсию следует обратиться в Пенсионный фонд как можно скорее, чтобы не рисковать выплатами за предыдущие месяцы.