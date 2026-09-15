Можно ли работать на пенсии в Украине: что нужно знать

Можно работать на пенсии

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Выход на пенсию не всегда означает завершение трудовой деятельности. Часть украинцев и после назначения выплат продолжает работать или впоследствии снова трудоустраивается.

Законодательство это позволяет, однако для работающих пенсионеров действуют определенные правила, которые следует учитывать. В частности, работа может иметь значение для перерасчета и отдельных составляющих пенсионной выплаты.

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Можно ли одновременно получать пенсию и зарплату

Законодательство предусматривает возможность работы после назначения пенсии. Для работающих пенсионеров, в частности, предусмотрен перерасчет пенсии с учетом страхового стажа, приобретенного после ее назначения или предварительного перерасчета.

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В то же время, для отдельных видов пенсий существуют специальные условия выплаты во время работы. Один из таких случаев — пенсия за выслугу лет.

О трудоустройстве следует сообщить ПФУ

Пенсионер обязан сообщить Пенсионному фонду о трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней. Такая обязанность предусмотрена пунктом 3 части второй статьи 16 Закона №1058-IV. Это важно, поскольку статус работающего или неработающего пенсионера может оказывать влияние на размер отдельных составляющих пенсионной выплаты.

Сообщить ПФУ можно лично через сервисный центр или дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. В зависимости от ситуации подтверждением могут быть документы о принятии на работу или увольнении, трудовая книжка, гражданско-правовой договор или сведения о предпринимательской деятельности.

Если пенсионер не сообщил о трудоустройстве и поэтому возникла переплата, излишне полученные средства подлежат возврату.

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Как перечисляют пенсию тем, кто продолжает работать

Работая официально, пенсионер продолжает приобретать страховой стаж. Часть четвертая статьи 42 Закона №1058-IV предусматривает возможность его учета при перерасчете пенсии.

2026 автоматический пересчет от 1 апреля проводится пенсионерам, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта:

приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа;

или получили менее 24 месяцев стажа, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло не менее двух лет.

Если человек получил не менее 24 месяцев страхового стажа, пенсию перечисляют с учетом этого стажа. По желанию пенсионера при перерасчете может учитываться также заработная плата за периоды страхового стажа, предусмотренные законом.

Если дополнительный стаж меньше 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета прошло два года, учитывают приобретенный страховой стаж, а заработную плату, по которой была исчислена пенсия, не меняют.

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В 2026 г. такой ежегодный перерасчет проводится автоматически — подавать отдельное заявление не нужно.

Единой суммы или процента повышения для всех работающих пенсионеров нет. Результат пересчета определяется индивидуально в зависимости от страхового стажа и показателей, учитываемых при исчислении конкретной пенсии.

Поэтому, например, наличие 24 месяцев дополнительного стажа означает право соответствующего перерасчета, но не гарантирует одинакового повышения всем пенсионерам.

Какие выплаты могут перечислиться после увольнения

Пока пенсионер работает, некоторые повышения, предусмотренные для неработающих пенсионеров, ему не начисляются. Соответствующий перерасчет производят после увольнения.

В частности, с 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, вырос до 2 595 гривен. Поэтому ПФУ перечислил неработающим пенсионерам минимальный размер пенсии по возрасту при наличии необходимого страхового стажа, а также доплату за сверхурочный стаж. Работающим пенсионерам такой перерасчет производят после увольнения. То есть если человек продолжает работать, увеличение этих составляющих пенсии через новый прожиточный минимум он получит после того, как приобретет статус неработающего пенсионера.

Например, доплата за сверхурочный стаж предусмотрена за каждый полный год страхового стажа сверх установленной законом нормы. Ее размер составляет 1% от пенсии, исчисленной в соответствии с законом, но не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту за каждый год. 2026 1% от минимальной пенсии по возрасту в 2 595 гривен составляет 25,95 гривны. Однако это максимальный размер увеличения за полный год сверхурочного стажа, а не гарантированная доплата в 25,95 гривны каждому работающему пенсионеру.

Когда работа может привести к прекращению выплаты пенсии

Отдельные правила действуют для пенсий за выслугу лет. Если после назначения такой пенсии человек устраивается на работу, дающую право именно на пенсию за выслугу лет, выплату прекращают на весь период работы в должности. После увольнения выплату возобновляют со дня, следующего за днем увольнения.

Важно, что речь идет не о любой работе. Если получатель пенсии за выслугу лет работает в должности, не дающей права на такой вид пенсии, это правило о прекращении выплаты не применяется.

Можно ли не оформлять пенсию сразу и продолжить работу

Человек, который получил право на пенсию по возрасту, может продолжить работу и обратиться за его назначением позже. Закон предусматривает увеличение пенсии в случае такой отсрочки.

Согласно статье 29 Закона №1058-IV, если человек после достижения пенсионного возраста продолжает работать и откладывает назначение пенсии, его основной размер увеличивается:

на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, если пенсия отложена сроком до 60 месяцев;

на 0,75% за каждый полнолуние, если отсрочка составляет более 60 месяцев.

Например, отсрочка на один год дает увеличение основного размера пенсии на 6%, на два года — на 12%. За неполные месяцы повышение не начисляется.

В то же время ПФУ отмечает важное условие, если человек хочет воспользоваться механизмом отсроченного выхода на пенсию, он должен уведомить Пенсионный фонд о желании получать пенсию с более поздних возрастов до достижения пенсионного возраста. Если этого не сделать, а в Реестре застрахованных лиц есть информация обо всем необходимом страховом стаже, пенсию могут назначить автоматически со следующего дня после достижения пенсионного возраста.

Что нужно знать пенсионеру, который хочет работать

После назначения пенсии продолжать официально работать нельзя. Приобретенный страховой стаж при установленных законом условиях учитывается при дальнейшем перерасчете пенсии.

В то же время о трудоустройстве или увольнении необходимо в течение 10 дней уведомить ПФУ. Также следует учитывать, что некоторые перерасчеты, предусмотренные для неработающих пенсионеров, работающему человеку проведут после увольнения.

Особые правила предусмотрены для получателей пенсий за выслугу лет, а люди, получившие право на пенсию по возрасту, при определенных условиях могут отложить ее назначение и получить повышение за более поздний выход на пенсию.

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