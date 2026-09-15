Топ-модель Алессандра Амбросио в красивом мятном платье пришла на свадьбу сестры

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио отправилась во Францию на свадьбу своей двоюродной сестры Наташи Амбросио и Коннора Моргана. Фото с торжества она показала в своем Instagram. Компанию на празднике ей составили ее дети и жених.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Свадебная церемония прошла в Париже, а среди гостей собрались родственники и друзья молодоженов.

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Для праздника модель выбрала мятное платье в пол свободного силуэта с глубоким декольте и легкой накидкой от Zuhair Murad. Образ Алессандра дополнила босоножками на каблуках, серебристой сумочкой и серьгами-люстрами.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с сестрой-невестой / © Instagram Алессандры Амбросио

На фото Амбросио позировала со своим женихом — австралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров Баком Палмером. Пара выглядела очень гармонично и не скрывала чувств друг к другу.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

А также со своей 17-летней дочерью Аней и младшей сестрой Алин.

Алессандра Амбросио с сестрой и дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

На семейном общем фото можно заметить и сына модели — 11-летнего сына Ноа.

Алессандра Амбросио с родственниками / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио сама стала невестой — в августе Бак Палмер сделал ей предложение во время романтического отдыха. Алессандра показала кольцо и призналась жениху в любви, написав, что выбрала бы его «в этой жизни и во всех остальных».

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