Олень Борис поправляется после ДТП: ветеринары рассказали о его состоянии

Олень Борис поправляется после ДТП

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Почти полгода назад страну всколыхнула трагедия — звезду соцсетей оленя Бориса сбила машина, а затем раненное животное попало в еще одно ДТП, уже с волонтерами. Все это время олень проходит реабилитацию, и стали известны ее результаты.

Больше об этом рассказали в Wild Animals Rescue Center.

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Сезон гона у звездного пациента: олень Борис идет на поправку

Подопечный Центра спасения диких животных в Киевской области — благородный олень Борис из Ровенской области — вошел в период гона. Несмотря на то, что в это время самец проявляет естественную агрессию и может представлять угрозу для окружающих, ветеринары не прекращают его реабилитацию.

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Специалисты отмечают, что осенняя смена поведения является абсолютно естественным процессом для животных этого вида.

«В этот период самцы становятся более активными, издают характерный громкий рык и конкурируют между собой за самок. Рык помогает продемонстрировать соперникам силу и присутствие самца, а также играет роль в привлечении самок. И Борис здесь не исключение», — отметили в письме.

К тому же животное демонстрирует ощутимые успехи в восстановлении, и уже лучше опирается на ранее травмированную конечность.

«Посмотрите на его ножку. Борис уже увереннее на нее наступает и лучше переносит на нее вес. После травмы это очень важная для нас динамика», — пишут в центре спасения.

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Также в центре пишут, что в ближайшее время Бориса ждут очередное обследование и плановое спиливание рогов. Такая процедура жизненно необходима, чтобы сохранить правильный баланс тела животного и избежать лишней нагрузки на истощенный организм.

Чтобы не потерять этот прогресс, ветеринары должны провести запланированные манипуляции как можно скорее. Проведение обследования и процедуры требует значительных финансовых затрат, которые центр самостоятельно оплатить не может. Так что всех неравнодушных призывают присоединиться к сбору по этой ссылке.

Что было известно ранее об олене Борисе

Напомним, олень Борис из Волыни стал звездой соцсетей из-за своей привязанности к людям, но в конце марта 2026 года его сбила машина в Ровенской области. Водитель, которая от страха сбежала с места происшествия, позже призналась во всем полиции. Для обследования оленя киевские ветеринары провели целую спецоперацию в зарослях, усыпив его для проведения рентгена.

Обследование показало, что сломанная нога заживает сама и не нуждается в операции. Однако Борису понадобилось хирургическое вмешательство из-за травмированного рога, который начал врастать в глаза. Специалисты решили временно срезать его, заверив, что впоследствии рога вырастут снова.

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Транспортировка животного в Центр спасения диких животных в Киевской области сопровождалась еще одной аварией, когда в машину с Борисом врезалось другое авто. К счастью, дополнительные травмы олень не получил, хотя и перенес сильный стресс.

Из-за долгой неподвижности и истощения мышцы травмированной конечности оленя значительно атрофировались. Однако благодаря круглосуточному уходу, качественному питанию и длительному лечению специалисты центра сообщили о положительной динамике — Борис впервые начал опираться на ногу и делать первые шаги.

Сейчас олень восстанавливается в открытом вольере, где достаточно места и солнечного света для разработки мышц. Работники центра радуются его успехам и продолжают реабилитацию. Ожидается, что после полного выздоровления и нескольких месяцев восстановления Борис сможет вернуться в свой родной лес.

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