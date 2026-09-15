Олень Борис одужує після ДТП: ветеринари розповіли про його стан

Олень Борис одужує після ДТП

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Майже пів року тому країну сколихнула трагедія — зірку соцмереж оленя Бориса збила машина, а потім поранена тварина потрапила у ще одне ДТП, уже з волонтерами. Увесь цей час олень проходить реабілітацію, і стали відомі її результати.

Більше про це розповіли в Wild Animals Rescue Center.

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Сезон гону у зіркового пацієнта: олень Борис йде на поправку

Підопічний Центру порятунку диких тварин на Київщині — благородний олень Борис з Рівненщини — увійшов у період гону. Попри те, що в цей час самець виявляє природну агресію та може становити загрозу для оточення, ветеринари не припиняють його реабілітацію.

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Фахівці зазначають, що осіння зміна поведінки є абсолютно природним процесом для тварин цього виду.

«У цей період самці стають активнішими, видають характерний гучний рик і конкурують між собою за самиць. Рик допомагає продемонструвати суперникам силу та присутність самця, а також відіграє роль у залученні самиць. І Борис тут не виняток», — зазначили у дописі.

До того ж, тварина демонструє відчутні успіхи у відновленні та вже краще спирається на раніше травмовану кінцівку.

«Подивіться на його ніжку. Борис уже впевненіше на неї наступає та краще переносить на неї вагу. Після травми це дуже важлива для нас динаміка», — пишуть у центрі порятунку.

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Також у центрі пишуть, що найближчим часом на Бориса чекають чергове обстеження та планове спилювання рогів. Така процедура є життєво необхідною, аби зберегти правильний баланс тіла тварини та уникнути зайвого навантаження на виснажений організм.

Аби не втратити цей прогрес, ветеринари мають провести заплановані маніпуляції якнайшвидше. Утім, проведення обстеження та процедури вимагає значних фінансових витрат, які центр самостійно оплатити не може. Тож усіх небайдужих закликають долучитися до збору за цим посиланням.

Що було відомо раніше про оленя Бориса

Нагадаємо, олень Борис з Волині став зіркою соцмереж через свою прив’язаність до людей, але наприкінці березня 2026 року його збила машина на Рівненщині. Водійка, яка зі страху втекла з місця пригоди, пізніше зізналася поліції. Для обстеження оленя київські ветеринари провели цілу спецоперацію в хащах, приспавши його для проведення рентгену.

Обстеження показало, що зламана нога загоюється сама і не потребує операції. Проте Борису знадобилося хірургічне втручання через травмований ріг, який почав вростати в око. Фахівці вирішили тимчасово зрізати його, запевнивши, що згодом роги виростуть знову.

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Транспортування тваринки до Центру порятунку диких тварин на Київщину супроводжувалося ще однією аварією, коли в машину з Борисом врізалося інше авто. На щастя, додаткових травм олень не зазнав, хоча й переніс сильний стрес.

Через тривалу нерухомість і виснаження м’язи травмованої кінцівки оленя значно атрофувалися. Проте завдяки цілодобовому догляду, якісному харчуванню та тривалому лікуванню фахівці центру повідомили про позитивну динаміку — Борис уперше почав спиратися на ногу та робити перші кроки.

Зараз олень відновлюється у відкритому вольєрі, де достатньо простору та сонячного світла для розробки м’язів. Працівники центру радіють його успіхам і продовжують реабілітацію. Очікується, що після повного одужання та кількох місяців відновлення Борис зможе повернутися до свого рідного лісу.

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