Історія зі щасливим фіналом: після тижнів пошуків знайдено оленя Бориса / © ТСН

Найвідоміший олень України, улюбленець соцмереж Борис нарешті знайшовся! Після жахливої аварії та кількох тижнів пошуків команда ТСН ексклюзивно відвідала рогатого в його таємному місці.

Як почувається Борис, чому він кульгає та які плани на його лікування — дивіться у репортажі журналістки ТСН Анни Махно.

Знайшли того, кого шукали кілька тижнів — оленя Бориса з Рівненщини. Він ще підгинає травмовану ногу, але про все це ми докладніше розповімо вже за мить.

Ми знову в дорозі, підстрибуємо на ямах, під’їжджаючи до Зарічного. Були тут кілька днів тому. Разом з мисливствознавцем паном Русланом прочісували чагарники й болота.

Були там, де закінчуються дороги і впав міст. Шукали його — оленя Бориса. Тоді не знайшли, але навіть не уявляли, наскільки близько були і що одразу після нашого від’їзду рогатий таки дасть про себе знати. Ми повертаємося, під’їжджаємо до пана Руслана.

Олень Борис / © ТСН

І знову нас зустрічає кіт. У ящику — яблука та банани. Схоже, це приготовано для нашого рогатого друга.

Уже точно відомо місцеперебування Бориса, оленя, який став зіркою соцмереж. А зник він кілька тижнів тому, після того, як його збила автівка, а водій утік.

Згодом поліції в наїзді зізналася місцева жінка. Суд оштрафував її та позбавив права керування на рік.

Сам Борис був у тяжкому стані. Лікували його фахівці зі Львова та Київщини. А ще місцеві розповідають, що в якийсь момент Борька пішов у бік лісу до чагарників. І згодом люди хвилювалися, чи живий. Тоді ТСН рушила з паном Русланом шукати Бориса.

Олень Борис / © ТСН

Шукали і не знайшли. Потім з’явилася інформація, що Борис з’явився і нібито його побачили рибалки.

«Рибалки також побачили його, але вони вичислили за моїми слідами. Я не хотів афішувати це. Я його знайшов і нікому не розказував. Просив, щоб його ніхто не чіпав», — зізнався пан Руслан.

Борис, кажуть, зачаївся в зелені, яка з теплом розрослася. Це місце, де ми проїжджали повз, але не помітили його, бо тут усе зелене. Пан Руслан йшов слідами обгризеної кори і побачив Борьку. Той спершу поглядав скоса, та згодом зрозумів, що болю йому не завдаватимуть. Підходимо ближче й ми. Рогатий ласує яблуками та бананами. Травмовану ногу підтискає. Видно, що у нього ріг трошки інакше росте через те, що також травмований.

Борька не голодний, він обгризає довкола свої улюблені пагони, кору. Щипає траву, тут йому лишили ще й зерно та фрукти.

Сам же пан Руслан зізнається, що коли знайшов Бориса, нікому не розповідав, щоб до нього знову не йшли люди і олень залишався у спокої.

Та зрештою, каже, його побачили рибалки, зняли відео та виклали в Мережу. Чоловік погодився ексклюзивно показати місце ТСН, щоб прихильники Бориса побачили, що з ним усе гаразд. Але решту закликає триматися осторонь.

«Це дика тварина. Йому не накажеш, як собаці чи коту, будь на місці, лежи тут. Він сам знає, як йому краще поступати, де йому краще кормитися. І природний корм, як би то не було, це є природний корм його, антибіотик його», — зазначає Руслан.

Так каже й керівниця Центру порятунку диких тварин на Київщині. Вона також приїжджала, коли Борис був ще в тяжкому стані після ДТП.

«Ми його або забираємо на лікування, або він буде, якщо операції не потрібно, далі так відновлюватися», — зазначає вона.

Пан Руслан просить прихильників Бориса в Мережі не розводити зраду та сварки. Про оленя є кому подбати.

Нагадаємо, що місяць тому на Рівненщині жінка збила відомого на всю Україну оленя і залишила його в критичному стані.

