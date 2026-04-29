Матч ПСЖ — "Баварія" побив рекорд результативності півфіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ — "Баварія" / © Associated Press

Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 між французьким ПСЖ і німецькою "Баварією" переписав історію турніру.

Надзвичайно захопливий поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився перемогою господарів поля з рахунком 5:4 .

Це найбільш результативний півфінальний матч в історії Ліги чемпіонів. Команди забили на двох дев'ять м'ячів — досі рекорд становив сім голів.

Також поєдинок ПСЖ — "Баварія" став першим півфіналом в історії Ліги чемпіонів, у якому за перший тайм було забито п'ять голів.

Матч-відповідь між "Баварією" та ПСЖ відбудеться у середу, 6 травня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

