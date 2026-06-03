Олень Борис, який постраждав у ДТП, почав ставати на травмовану ногу: з'явилися обнадійливі зміни

Олень Борис

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У центрі порятунку диких тварин повідомили про позитивну динаміку в стані оленя Бориса, який раніше зазнав важкої травми внаслідок аварії. Тварина вперше почала обережно спиратися на травмовану кінцівку та робити перші кроки.

Про це розповіли працівники центру на своїй сторінці у соцмережах.

Після ДТП олень отримав перелом ноги, який тривалий час загоювався. Через виснаження та вимушену нерухомість м’язи пошкодженої кінцівки значно атрофувалися, оскільки тварина практично не наступала на неї.

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За словами доглядальників, перші ознаки відновлення стали можливими завдяки тривалому лікуванню, якісному харчуванню та цілодобовому догляду.

«Наш олень Борис почав робити перші кроки, спираючись на травмовану ногу. Ми нарешті бачимо прогрес», — зазначили у центрі.

Фахівці сподіваються, що перебування у відкритому вольєрі, де тварина матиме більше простору для руху та достатньо сонячного світла, допоможе поступово відновити м’язи кінцівки та повернутися до активнішого життя.

У центрі додають, що радіють кожному успіху Бориса та продовжують працювати над його реабілітацією.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що жінка збила відомого на всю Україну оленя і кинула його в критичному стані. У Зарічному на Рівненщині автомобіль збив легендарного оленя Бориса, який став символом громади. Поліція встановила особу водійки.

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