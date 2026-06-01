2 червня 2026 року — вівторок. 1559-й день війни в Україні.

Завтра, 2 червня, віряни святкують День пам’яті святого Никифора, патріарха Царгородського. Видатний церковний діяч, богослов і захисник шанування святих ікон. Він народився близько 758 року в Константинополі та 806 року став патріархом Царгородським (Константинопольським). Під час періоду іконоборства святий Никифор рішуче виступав на захист почитання ікон, за що зазнав переслідувань від імператора Лев V Вірменин. 815 року його усунули з патріаршого престолу та відправили на заслання, де він провів решту життя.

2 червня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Цей день започаткували 2016 року міжнародні організації та активісти, щоб привернути увагу до проблеми розладів харчової поведінки, підвищити обізнаність суспільства та підтримати людей, які стикаються з такими захворюваннями.

До найпоширеніших розладів харчової поведінки належать анорексія, булімія та компульсивне переїдання. Ці стани можуть негативно впливати як на фізичне, так і на психічне здоров’я людини. Мета дня — руйнувати стереотипи, заохочувати своєчасне звернення по допомогу та наголошувати, що розлади харчової поведінки можуть виникнути в людей будь-якого віку, статі чи соціального статусу. У різних країнах цього дня проводять інформаційні кампанії, освітні заходи, тематичні лекції та акції підтримки.

