ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
2 хв

Яке завтра, 2 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 2 червня, Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Віряни вшановують пам’ять святого Никифора, патріарха Царгородського. До Нового року залишилося 213 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Яке свято 2 червня 2026 року

Яке свято 2 червня 2026 року / © ТСН

2 червня 2026 року — вівторок. 1559-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

2 червня віряни святкують День пам’яті святого Никифора, патріарха Царгородського / © pexels.com

2 червня віряни святкують День пам’яті святого Никифора, патріарха Царгородського / © pexels.com

Завтра, 2 червня, віряни святкують День пам’яті святого Никифора, патріарха Царгородського. Видатний церковний діяч, богослов і захисник шанування святих ікон. Він народився близько 758 року в Константинополі та 806 року став патріархом Царгородським (Константинопольським). Під час періоду іконоборства святий Никифор рішуче виступав на захист почитання ікон, за що зазнав переслідувань від імператора Лев V Вірменин. 815 року його усунули з патріаршого престолу та відправили на заслання, де він провів решту життя.

2 червня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки / © pexels.com

2 червня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки / © pexels.com

2 червня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Цей день започаткували 2016 року міжнародні організації та активісти, щоб привернути увагу до проблеми розладів харчової поведінки, підвищити обізнаність суспільства та підтримати людей, які стикаються з такими захворюваннями.

До найпоширеніших розладів харчової поведінки належать анорексія, булімія та компульсивне переїдання. Ці стани можуть негативно впливати як на фізичне, так і на психічне здоров’я людини. Мета дня — руйнувати стереотипи, заохочувати своєчасне звернення по допомогу та наголошувати, що розлади харчової поведінки можуть виникнути в людей будь-якого віку, статі чи соціального статусу. У різних країнах цього дня проводять інформаційні кампанії, освітні заходи, тематичні лекції та акції підтримки.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
255
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie