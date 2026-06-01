Економічний прогноз на червень: що буде з курсом долара, зарплатами та цінами в Україні

Долар / © Associated Press

Червень розпочинає літо і завершує першу половину року. А півріччя — час для підбиття проміжних підсумків, у тому числі й економічних. Поки вони для українців не дуже втішні: зарплати майже в усіх стоять на місці, швидке зростання цін «доїдає» нещодавню індексацію пенсій, долар дорожчає, бензин не дешевшає.

Як зміняться у червні зарплати, пенсії, якою буде інфляція, чи триватиме подорожчання долара, чого очікувати від цін на пальне — читайте у щомісячному аналітичному проєкті ТСН.ua.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

Зарплати: На точці замерзання

Зарплати залишаться на попередньому рівні як у бюджетній сфері так і в бізнесі, а незначно підвищаться там, де посадові оклади номіновано у валюті, бо курс долара за червень виросте. Цікаво, що заробітки в IT-секторі майже не зростають, вони тримаються на середньому рівні 85 тис. грн на місяць.

«Середнє по Україні зростання зарплат у червні навіть не перекриє інфляцію, тобто буде меншим за 300 гривень», — уточнив Андрій Забловський.

За останніми даними Держслужби статистики України, середня зарплата у квітні досягла 30515 грн, це +159 грн або 0,5% до березня.

Олег Пендзин вважає, що зарплати у певних секторах все ж підвищаться завдяки сезонним чинникам. Початок літнього сезону і зростання попиту підніме заробітки на 5–7% у будівельників, водіїв вантажівок, логістів, лінійного персоналу у ритейлі та сфері послуг.

«Червень — початок літнього будівельного сезону, будуть потрібні фасадники, штукатури, муляри. За даними рекрутингових платформ, середні пропоновані зарплати таких фахівців перевищили 62000 грн, — аналізує Олег Пендзин. — Через сезонність, з якою пов’язана активізація експорту раннього врожаю, перевезення будівельних матеріалів тощо вже збільшився традиційний дефіцит водіїв категорій С/СЕ. Середні пропозиції для водіїв у червні перетнуть межу у 35000 грн, для далекобійників — значно вище. Відкриття літніх майданчиків збільшить попит на продавців, кухарів, офіціантів, їх зарплати підтягнуться до 22–23 тис. грн. Але у цілому частка цих працівників не настільки велика, щоб помітно вплинути на середню зарплату по Україні».

Пенсії: Працюючим доплатять за три місяці

У червні нарешті отримають підвищені пенсії працюючі пенсіонери, котрим їх перерахували з квітня. Нагадаємо: пенсії тим, хто продовжує трудитися, перераховуються автоматично раз на два роки. За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), цього року підвищення стосувалось 650 тис. осіб, або кожного четвертого з тих, хто працює, це приблизно стільки ж, як і в попередні роки. Розмір перерахунку індивідуальний для кожного, кому він належний, але, за оцінками ПФУ, середній розмір підвищення від 250 до 450 гривень.

Як пояснили у ПФУ, затримка на два місяці з виплатою перерахованих пенсій пов’язана з технічними причинами. Дані про сплату ЄСВ (єдиного соціального внеску) за I квартал надходять до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування лише у травні. І тільки тоді стає можливим зробити коректний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Разом із збільшеною пенсією за червень, вони отримають і доплату за квітень та травень.

Для непрацюючих пенсіонерів у червні змін у розмірах чи виплаті пенсій не передбачається, за винятком тих, хто досяг певного віку. Для них продовжать діяти дві постійні норми. Перша — отримають право на додаткове підвищення пенсій в індивідуальному порядку особи, яким виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років. Непрацюючі 65-річні пенсіонери за наявності у чоловіків 35-річного страхового стажу, у жінок 30-річного стажу, за законом мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Це на сьогодні 3458,8 грн, якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде.

Друга постійно діюча норма: тим, кому у червні виповниться 70 років і більше, призначать надбавки до пенсії незалежно від її розміру з дня, наступного після дня народження. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим. Обидві надбавки додаються автоматично, нікуди звертатися не потрібно.

Інфляція: Ціна та сама, а товару менше

Експерти песимістичні: зростання цін у червні продовжиться і буде майже на рівні травневого.

«Держслужба статистики днями повідомила, що за рік, у порівнянні з квітнем 2025 року, ціни виробників зросли на 40,2%, це дуже багато, — говорить Олег Пендзин. — Головні причини: подорожчання за цей час електроенергії для бізнесу, зростання зарплат, високі ціни на пальне. Ціни виробників є випереджаючим індикатором споживчої інфляції. Коли зростає вартість виробництва, це з часом призводить до подорожчання товарів на полицях магазинів. У квітні споживча інфляція в Україні в річному вимірі (квітень 2026 року до квітня 2025 року) пришвидшилася до 8,6%. У травні показник річної інфляції може дійти до 9,4%, у червні — до 9,8%. Це означає, що ціни у червні можуть зрости у середньому на 0,9–1% у порівнянні з травнем поточного року».

За прогнозом Андрія Забловського, у перший місяць літа ціни можуть зрости приблизно на 1%. Їх ріст пришвидшуватимуть мультиплікаційний ефект від зростання цін виробників, відсутність подешевшання пального і висока вартість продуктів нового урожаю.

Експерт звернув увагу на таку приховану форму зростання цін як шрінкфляція, що стає все популярнішою. Андрій Забловський пояснив: шрінкфляція — це зниження кількості, об’єму або ваги товару в упаковці при збереженні його попередньої відпускної ціни.

«Замість того, щоб збільшувати цифри у прайсах, виробник зменшує порцію товару, а візуально дизайн упаковки і ціна залишаються незмінними, — аналізує Андрій Забловський. — Маркетингові дослідження свідчать, що споживачі гостріше реагують на зростання ціни, ніж на зміну ваги на етикетці. Цей прийом дозволяє компаніям компенсувати збільшення вартості сировини, логістики чи праці, не відлякуючи клієнтів новими цінами. Він діє не перший рік, але безперервно. Наприклад, торік молока у пляшці було 870 мл (про літр мови нема давно — Авт.), тепер 840 мл, соку в пакеті було 0,9 л, стало 0,85 л, шоколадний батончик важив 42 г, тепер 37 г і так далі».

Втім, деякі продукти, перш за все сезонні, можуть подешевшати, що стримає показник інфляції. Експерти спрогнозували, як можуть змінитися у червні ціни на продукти повсякденного попиту. Головне — чітко простежуватиметься сезонне розділення: свіжа городина, ягоди та яйця суттєво подешевшають, тоді як м’ясо, хліб та бакалія продовжать поступово дорожчати через зростання витрат на енергоносії та логістику.

Очікується різке обвалення цін на сезонні ягоди. Полуниця з 200–250 грн/кг має подешевшати після 15 червня до 80–100 грн/кг, черешня з 250–300 до 100–120 грн/кг. Свіжа городина (молода картопля, капуста, буряк, морква) подешевшає на 20–40% порівняно з травневими цінами. Очікується подальше зниження цін яйця на 10–15% (4–5 грн на десятку). Не зміняться ціни на молоко і молокопродукти, окрім вершкового масла (+2–3%), олію, борошно, макарони. На 1–2% подорожчає хліб, на 3–5% — м’ясо (свинина і курятина) та м’ясні вироби, на 2–4% — морожена і свіжа риба.

Курс валют: Долар по 45 гривень — реальність

Прогнози не радісні: долар продовжить дорожчати, наближаючись до 45 гривень за одиницю на готівковому ринку.

Андрій Забловський вбачає, що, за базовим сценарієм, у червні курс долара перебуватиме в режимі «контрольованої мінливості», а його вартість на готівковому ринку коливатиметься в межах 44,50–44,90 грн/долар. На безготівковому ринку курсовий коридор буде від 44,30 до 44,50 грн/долар. Різких стрибків курсу чи неконтрольованої девальвації не очікується, бо НБУ задовільнятиме надлишковий попит на валюту продажем доларів із золотовалютних резервів, контролюючи ситуацію на ринку.

Олег Пендзин висловив схожу думку:

«На кінець червня офіційний курс гривні наблизиться до 44,0–44,0 грн/долар, але не перевищить його (наразі курс 44,27 грн/долар — Авт.). Тому готівковий курс може досягти 45 грн/долар у продажу, а якщо буде панічний попит населення на валюту, то й подолати цю межу».

Ціни на пальне: Подешевшання знову відкладено

Геннадій Рябцев вважає: економічних підстав для подальшого зростання цін на пальне в Україні нема, але прогнозує, що у червні вони… зростатимуть. За винятком ціни дизельного пального, яке у травні подешевшало, і цей тренд збережеться і в червні.

«Млявий перебіг подій у протистоянні між США та Іраном вже практично не впливає на котирування вартості нафти, ціни на пальне у Європі, яке українські нафтотрейдери імпортують, не зростають, курс долара майже не підвищується, отже нема підстав для зростання цін на бензоколонках в Україні, — аналізує Геннадій Рябцев. — Попит на дизель упав із завершенням весняно-польових робіт, тому ціна пішла вниз. А от бензин і автогаз продовжать дорожчати через весняно-літній високий сезон і зростання попиту на них з боку приватників-автомобілістів. На мою думку, трейдери таким чином компенсують збитки від закупівлі пального у березні-квітні за високими цінами „.

За оцінкою Геннадія Рябцева, підвищення цін на бензин і зниження цін на дизель у червні буде у межах 2–3 грн/л. Автогаз подорожчає на 1–1,5 грн/л.

За інформацією моніторингових структур ринку пального, на кінець травня ціновий коридор по бензину А-95 становить від 72,95 до 79,90 грн/л, по дизелю — від 80,85 до 89,90 грн/л, по автогазу — від 44,45 до 47,90 грн/л. Середня ціна А-95 наразі становить 75,94 грн/л (+2,91 грн/л за місяць), ДП — 86,05 грн/л (–1,98 грн/л), автогазу — 46,52 грн/л (–1,63 грн/л).

Висновки

Економічна ситуація у червні нагадуватиме травневу: у переважної більшості українців доходи не збільшаться, ціни повільно зростатимуть, гривня дешевшатиме. Чекаємо падіння цін на городину нового урожаю, полуницю, черешню. Але не факт що і після подешевшання вони будуть усім по кишені.

