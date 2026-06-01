Ціни на нафту стрімко зростають через нове загострення на Близькому Сході

Стрибок цін на нафту

Через нову хвилю ескалації на Близькому Сході світові ціни на нафту у понеділок, 1 червня, продемонстрували стрімке зростання, додавши у вартості понад 2%.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта знову дорожчає: актуальні цифри

Станом на ранок понеділка вартість ф’ючерсів на американську нафту WTI зросла на $2,29 (або 2,62%), досягнувши позначки $89,65 за барель.

Ціна на північноморську суміш Brent піднялася на $2,05 (або 2,25%) і торгується на рівні $93,17 за барель.

Чому зростають ціни

Головним драйвером здорожчання палива стало різке загострення геополітичної ситуації. США та Іран обмінялися військовими ударами, а Ізраїль віддав наказ своїм військам просуватися вглиб території Лівану для боротьби з підтримуваним Тегераном угрупованням «Хезболла».

Інтенсифікація бойових дій відбулася одразу після того, як у п’ятницю у Вашингтоні пройшли мирні переговори між Ізраїлем та Ліваном. Нове протистояння фактично перекреслило надії ринку на те, що США та Іран найближчим часом оголосять про продовження угоди про припинення вогню. Нагадаємо, саме очікування цього перемир’я у п’ятницю знизило ціни на Brent та WTI приблизно на 1,7–1,8%.

Що стримує подальший стрибок

Попри напруженість на Близькому Сході, аналітики Goldman Sachs попереджають про наявність стримуючих факторів для енергетичного ринку. Зокрема, слабкий попит на нафту в Китаї та Європі може чинити тиск на прогнози цін у четвертому кварталі, а США вже запропонували план поступової деескалації для Ізраїлю та Лівану.

США та Іран домовилися про відкриття Ормузької протоки

Нагадаємо, 26 травня Сполучені Штати та Іран досягли домовленості щодо відкриття Ормузької протоки та продовження режиму припинення вогню на 60 днів. Сторони підготували проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який ще має бути схвалений іранською стороною. Документ передбачає продовження перемир’я на два місяці, протягом яких планується узгодити остаточну угоду щодо завершення бойових дій.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що вже є домовленість щодо відкриття Ормузької протоки.

«На столі є досить тверда домовленість щодо відкриття протоки та часткового вирішення ядерного питання», — наголосив він.

Водночас президент США Дональд Трамп підкреслив, що остаточних рішень поки не ухвалено і процес триває. Згідно з проєктом документа, після підписання Іран має відновити судноплавство через Ормузьку протоку до довоєнного рівня протягом 30 днів.

