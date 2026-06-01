Цены на нефть стремительно растут из-за нового обострения на Ближнем Востоке

Прыжок цен на нефть

Из-за новой волны эскалации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть в понедельник, 1 июня, продемонстрировали стремительный рост, прибавив в стоимости более 2%.

Об этом сообщает Reuters.

Нефть снова дорожает: актуальные цифры

По состоянию на утро понедельника стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI выросла на $2,29 (или 2,62%), достигнув отметки в $89,65 за баррель.

Цена на североморскую смесь Brent поднялась на $2,05 (или 2,25%) и торгуется на уровне $93,17 за баррель.

Почему растут цены

Главным драйвером удорожания топлива стало резкое обострение геополитической ситуации. США и Иран обменялись военными ударами, а Израиль приказал своим войскам продвигаться вглубь территории Ливана для борьбы с поддерживаемой Тегераном группировкой «Хезболла».

Интенсификация боевых действий произошла сразу после того, как в пятницу в Вашингтоне прошли мирные переговоры между Израилем и Ливаном. Новое противостояние фактически перечеркнуло надежды рынка на то, что США и Иран в ближайшее время объявят о продлении соглашения о прекращении огня. Напомним, именно ожидание этого перемирия в пятницу снизило цены на Brent и WTI примерно на 1,7-1,8%.

Что сдерживает дальнейший скачок

Несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, аналитики Goldman Sachs предупреждают о наличии сдерживающих факторов для энергетического рынка. В частности, слабый спрос на нефть в Китае и Европе может давить на прогнозы цен в четвертом квартале, а США уже предложили план постепенной деэскалации для Израиля и Ливана.

США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива

Напомним, 26 мая Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности об открытии Ормузского пролива и продлении режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подготовили проект меморандума о взаимопонимании, который еще предстоит одобрить иранской стороной. Документ предусматривает продление перемирия на два месяца, в течение которых планируется согласовать окончательное соглашение о завершении боевых действий.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уже есть договоренность об открытии Ормузского пролива.

«На столе есть достаточно жесткая договоренность об открытии пролива и частичном решении ядерного вопроса», — подчеркнул он.

В то же время президент США Дональд Трамп подчеркнул, что окончательные решения пока не приняты и процесс продолжается. Согласно проекту документа, после подписания Иран должен возобновить судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение 30 дней.

