Трамп сделал новое заявление о предстоящем соглашении с Ираном и ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что Иран не будет иметь права владеть ядерным оружием в рамках обсуждаемого в настоящее время между сторонами соглашения. По его словам, именно вопрос ядерной программы является ключевым в предложенном документе.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Ранее в интервью Fox News президент США заявил, что Иран согласился отказаться от создания атомного оружия.

«Единственная гарантия, которая мне нужна, это отсутствие ядерного оружия. И они согласились на это», — сказал Трамп.

В то же время, официальный Тегеран продолжает отрицать достижение каких-либо договоренностей относительно своей ядерной программы или запасов высокообогащенного урана, который потенциально может быть использован для создания ядерной бомбы.

Иранские власти настаивают, что атомная программа страны носит исключительно мирный характер и не преследует военных целей.

31 мая главный иранский переговорщик и спикер парламента Мохаммад Калибаф заявил в эфире государственного телевидения, что Тегеран не доверяет обещаниям Соединенных Штатов.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил продолжение переговоров с США, однако призвал воздержаться от преждевременных выводов. Он отметил, что оценивать переговорный процесс можно будет только после достижения четких результатов.

Напомним, заявления президента США Дональда Трампа о возможных договоренностях с Ираном пока не подкреплены реальными результатами. Такое мнение высказал эксперт Центра ближневосточных исследований Николай Семиволос. По его словам, Вашингтон и Тегеран продолжают обмениваться громкими заявлениями, однако конкретного прогресса в переговорах нет. Эксперт считает, что действия Трампа больше похожи на попытку психологического давления и привлечение внимания, чем на реализацию четкой стратегии. По мнению Семиволоса, ситуация вокруг Ирана создает больше информационного шума, чем реальных изменений в отношениях между сторонами.

