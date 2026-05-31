Какой праздник 1 июня 2026 года

1 июня 2026 года — понедельник. 1558-й день войны в Украине.

Завтра, 1 июня, верующие празднуют День памяти святого мученика Юстина Философа и других. Он жил во II веке и был одним из величайших христианских мыслителей ранней Церкви. Родился в Самарии, получил основательное философское образование и после поисков истины принял христианство. Юстин защищал христианскую веру перед язычниками и написал несколько важных богословских произведений. Около 165 года в Риме он погиб мученической смертью за отказ отречься от Христа.

1 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день родителей. Праздник был провозглашен Организация Объединенных Наций 2012 года, чтобы почтить роль родителей в воспитании детей и подчеркнуть их ответственность за благосостояние и гармоничное развитие подрастающего поколения. Главная цель этого дня — выразить благодарность родителям за любовь, заботу, самопожертвование и поддержку, которые они дарят своим детям в течение жизни. Праздник напоминает, что именно семья является первой средой, в которой ребенок учится ценностям, доверию, уважению и ответственности.

Также 1 июня Всемирный день молока. Праздник был начат в 2001 году с целью привлечения внимания к важной роли молока и молочных продуктов в питании людей во всем мире. Молоко является источником белка, кальция, витаминов и минералов, нужных для здорового развития организма. Всемирный день молока призван повысить осведомленность о питательной ценности молочных продуктов, поддержать молочную отрасль и подчеркнуть ее значение для продовольственной безопасности многих стран.

А еще 1 июня Всемирный день ответственного туризма. Эта дата призвана привлечь внимание к принципам ответственного и устойчивого туризма, которые помогают сохранять природное наследие, уважать местные культуры и поддерживать благосостояние принимающих туристов общин.

1 июня празднуют Всемирный день рифа. Коралловые рифы часто называют «тропическими лесами океана», ведь они являются домом для огромного количества морских организмов. Хотя рифы занимают менее 1% океанического дна, они поддерживают около 25% всех морских видов. Кроме того, они обеспечивают едой, рабочими местами и защитой побережья сотни миллионов людей во всем мире.

Также 1 июня Всемирный день нарциссического насилия. Это неофициальная международная дата, возникшая как инициатива психологов, активистов и сообществ поддержки людей, переживших эмоциональное и психологическое насилие в отношениях с людьми с выраженными нарциссическими чертами.

