"Много шума из ничего": аналитик оценил действия Трампа по Ирану

Трамп, Иран / © Главред

Реклама

Ситуация вокруг возможного обострения между США и Ираном все больше напоминает «день сурка», считает аналитик Игорь Семиволос. По его словам, в последнее время президент США Дональд Трамп регулярно делает громкие заявления о возможном соглашении с Тегераном или наоборот — публикует жесткие угрозы в адрес Ирана.

Об этом анилтик Цетра ближневосточных исследований Игорь Семиволос написал в Facebook.

В то же время никакие окончательные решения до сих пор не приняты.

Реклама

«Трамп пишет, что сделка почти готова, идет в ситуационную комнату — решение не принято. Пишет угрозы, идет в ситуационную комнату — решение не принято», — отметил Семиволос.

По его мнению, такое поведение является своеобразной иллюстрацией так называемой «теории сумасшедшего», связываемой с 37-м президентом США Ричардом Никсоном. Эта стратегия предполагает создание образа непредсказуемого лидера для давления на оппонентов и запутывания собственного избирателя.

В то же время, Семиволос скептически оценивает нынешнюю динамику вокруг иранского вопроса. По его словам, сейчас наблюдается скорее информационный шум, чем признаки подготовки к серьезным политическим или военным шагам.

«Много шума из ничего, сплошная имитация шторма вместо реального стратегического решения», — подытожил аналитик.

Реклама

Ситуация между США и Ираном — последние новости

Ранее речь шла о том, что США готовы снять морскую блокаду и полностью открыть Ормузский пролив, но только при условии, что Иран навсегда откажется от ядерного оружия. Также Тегеран должен завершить разминирование акватории и ликвидировать весь обогащенный ядерный материал, который Дональд Трамп назвал «ядерной пылью» после предварительных ударов американских бомбардировщиков B-2. К работам по уничтожению этого материала могут быть привлечены Соединенные Штаты, Китай и МАГАТЭ. Трамп заявил, что большинство деталей будущего соглашения уже согласовано, а окончательное решение по иранскому вопросу обсуждается в Белом доме.

США нанесли новые удары по военным объектам в Иране, которые, по оценкам Вашингтона, представляли угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Также американские военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников. Удары произошли на фоне переговоров по прекращению конфликта и продолжению режима перемирия.

Новости партнеров