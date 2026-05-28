Не Иран и не КНДР: бывший шеф MI6 раскрыл, кто на самом деле спасает Путина от поражения в войне

Кремлевский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин

Бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур считает, что именно масштабная поддержка Китая позволяет российскому диктатору Владимиру Путину продолжать военную агрессию против Украины. По его словам, без помощи Пекина Россия уже потерпела бы поражение в войне.

Об этом бывший глава MI6 заявил в интервью The Wall Street Journal, комментируя роль союзников Москвы в войне против Украины.

Кто на самом деле спасает Путина от поражения

Хотя внимание мировых медиа и общественности чаще всего привлекают другие союзники России — например, северокорейские военные, которых перебрасывают в Курскую область, или иранские дроны, которые массово использовались с начала полномасштабного вторжения — ключевую роль играет совсем другое государство.

«Мы все еще должны убедиться, что Путин не добьется успеха, а он поддерживается Китаем по самую завязку… Без Китая Россия бы проиграла. Все так просто. То, что удерживает Путина в Украине — это китайская поддержка», — подчеркнул Ричард Мур.

Что именно Пекин поставляет Москве

Мур объяснил, что помощь Пекина имеет вполне конкретные и ощутимые на поле боя измерения. В частности, речь идет о таких критически важных поставках:

химические вещества, которые российский военно-промышленный комплекс напрямую использует для производства артиллерийских снарядов

компоненты и электроника, которыми комплектуются росиийские беспилотники и ракеты

В заключение Мур подытожил: если Запад хочет дать эффективный отпор глобальным угрозам со стороны России и Китая, наиболее насущным и срочным вопросом для мира остается именно победа Украины.

Напомним, Си пошел на тайное соглашение с Путиным еще год назад, обеспечив обучение российских военнослужащих в КНР в 2025 году. Это свидетельствует не только о помощи Москве, но и о том, что Китай мог использовать войну в Украине как полигон для своих военных.

